Präsentation Optimierung digitales Notariat (online)
- DATEV-Experten informieren
- Notarielle Workflows digitaler und effizienter gestalten
- Kennenlernen der neuen Funktionen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Optimieren Sie den Einsatz der Software DATEV Anwalt Digitales Notariat in Ihrer Kanzlei.
DATEV Anwalt Digitales Notariat – als Ergänzung zu DATEV Anwalt classic – bietet die wesentlichen Funktionen, die Sie und Ihr Team für Ihre notarielle Tätigkeit benötigen. Ob Daten erfassen, Daten verwalten, Kollisionsprüfung oder Abrechnung: Die Lösung enthält unter anderem ein professionelles Dokumentenmanagement, eine strukturierte Aktenführung, komplexe Suchfunktionen, Vorlagen und Übersichten sowie die Anbindung an Webservices (ZTR). Zudem unterstützt die Software dabei, Ihrer Daten und Dokumente für das elektronische Urkundenarchiv bereitzustellen.
Lernen Sie in dieser kostenfreien Produktpräsentation einige wesentliche Funktionen kennen, die den Arbeitsalltag Ihrer notariellen Tätigkeiten deutlich leichter und effizienter gestalten.
Themen
-
BNotK Sammelrechnungen automatisch buchen
-
Registervorgänge für XNotar vorbereiten
-
Notarielle Standardschreiben für Urkundenrubrum anpassen
-
UVZ-Vermerk zum Dokument einer Urkunde zuordnen
-
Beglaubigungsvermerk zum Registervorgangdokument zuordnen
-
Live-Präsentation
Details
Teilnehmerkreis
-
Notarinnen und Notare
-
Notariatsfachangestellte
Fachliche Voraussetzungen
- Keine
Methodik
- Dozentengeführtes Seminar live an Ihrem PC
Termine
Zu diesem Angebot sind die konkreten Veranstaltungstermine derzeit in Planung. Sobald die Planung abgeschlossen ist, werden Ihnen die Termine zur Information und Anmeldung angezeigt.
Hinweis
Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin bitte individuell mit uns:
Bitte nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.
Referierende
Melanie Greiner
Mitarbeiterin der DATEV eG
Stefan Moskopp
Mitarbeiter der DATEV eG
Claudia Vollbrecht
Mitarbeiterin der DATEV eG