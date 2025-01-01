Art.-Nr. 77301 | Produktpräsentation

Präsentation Optimierung digitales Notariat (online)

  • DATEV-Experten informieren
  • Notarielle Workflows digitaler und effizienter gestalten
  • Kennenlernen der neuen Funktionen
Kurzinfo

Methodik Präsenzseminar mit Übung
Dauer 1 Std.

Inhalte

Beschreibung

Optimieren Sie den Einsatz der Software DATEV Anwalt Digitales Notariat in Ihrer Kanzlei.

DATEV Anwalt Digitales Notariat – als Ergänzung zu DATEV Anwalt classic – bietet die wesentlichen Funktionen, die Sie und Ihr Team für Ihre notarielle Tätigkeit benötigen. Ob Daten erfassen, Daten verwalten, Kollisionsprüfung oder Abrechnung: Die Lösung enthält unter anderem ein professionelles Dokumentenmanagement, eine strukturierte Aktenführung, komplexe Suchfunktionen, Vorlagen und Übersichten sowie die Anbindung an Webservices (ZTR). Zudem unterstützt die Software dabei, Ihrer Daten und Dokumente für das elektronische Urkundenarchiv bereitzustellen.

Lernen Sie in dieser kostenfreien Produktpräsentation einige wesentliche Funktionen kennen, die den Arbeitsalltag Ihrer notariellen Tätigkeiten deutlich leichter und effizienter gestalten.

Themen

  • BNotK Sammelrechnungen automatisch buchen

  • Registervorgänge für XNotar vorbereiten

  • Notarielle Standardschreiben für Urkundenrubrum anpassen

  • UVZ-Vermerk zum Dokument einer Urkunde zuordnen

  • Beglaubigungsvermerk zum Registervorgangdokument zuordnen

  • Live-Präsentation

Details

Teilnehmerkreis

  • Notarinnen und Notare

  • Notariatsfachangestellte

Fachliche Voraussetzungen

  • Keine

Methodik

  • Dozentengeführtes Seminar live an Ihrem PC
Termine

Hinweis

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Melanie Greiner

Melanie Greiner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Stefan Moskopp

Stefan Moskopp

Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Claudia Vollbrecht

Claudia Vollbrecht

Mitarbeiterin der DATEV eG

Preise

