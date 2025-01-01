Präsentation Optimierung digitales Notariat (online)

Optimieren Sie den Einsatz der Software DATEV Anwalt Digitales Notariat in Ihrer Kanzlei.

DATEV Anwalt Digitales Notariat – als Ergänzung zu DATEV Anwalt classic – bietet die wesentlichen Funktionen, die Sie und Ihr Team für Ihre notarielle Tätigkeit benötigen. Ob Daten erfassen, Daten verwalten, Kollisionsprüfung oder Abrechnung: Die Lösung enthält unter anderem ein professionelles Dokumentenmanagement, eine strukturierte Aktenführung, komplexe Suchfunktionen, Vorlagen und Übersichten sowie die Anbindung an Webservices (ZTR). Zudem unterstützt die Software dabei, Ihrer Daten und Dokumente für das elektronische Urkundenarchiv bereitzustellen.

Lernen Sie in dieser kostenfreien Produktpräsentation einige wesentliche Funktionen kennen, die den Arbeitsalltag Ihrer notariellen Tätigkeiten deutlich leichter und effizienter gestalten.