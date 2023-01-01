Programmwissen Bilanzieren mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen (E-Book)
- Durchgängige ablauforientierte Bearbeitung des Jahresabschlusses
- Parallele Bearbeitung von Handels- und Steuerbilanz
- Ermittlung der GewSt-/KSt-Rückstellung und automatische Verbuchung
Übersicht
In dieser Arbeitsunterlage entwickeln Sie am Beispiel einer GmbH einen Jahresabschluss mit verschiedenen Schwerpunkten. Dabei lernen Sie einzelne Arbeitsschritte des Erstellungsprozesses kennen. Ein durchgängiger Musterfall ermöglicht Ihnen dieses Wissen in der Praxis anzuwenden.
Die Unterlagen sind ursprünglich für Mitglieder konzipiert. Fragen und Schwierigkeitsgrad orientieren sich an typischen Situationen im Berufsalltag. Die Unterlagen sind nicht zum Selbststudium geeignet.
Insbesondere im Bereich Kanzlei-Rechnungswesen empfehlen wir, unsere Musterfälle und E-Learnings zu verwenden. Von den FIBU-Praxistagen über den Musterfall Glaser Leu bis hin zur Fallstudie Kanzleipraxis bieten wir speziell für die Unterrichtssituation optimierte Musterfälle und begleitende E-Learnings auf DATEV Students online. Die Musterfälle und E-Learnings sind die optimale Vorbereitung auf unsere Zertifikate DATEV-Führerschein bzw. DATEV-Anwender Finanzbuchführung
Kurzinfo
Inhalte
Behandelte Themen
-
Allgemeine Grundlagen
-
Vorbereitende Tätigkeiten
-
Jahresabschluss entwickeln – Unterstützung bei der Kontrolle der Werte
-
Abschlussbuchungen
-
Anlage- und Umlaufvermögen
-
Steuern
-
Vergleich Handels-/Steuerbilanz
-
Berichte bearbeiten
-
Jahresabschlusspräsentation
-
Abschließende Tätigkeiten
-
Weitere Themen
-
Lösungen