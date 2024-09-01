Programmwissen Kostenrechnung classic für fortgeschrittene Anwender - E-Book
- Wissenswerte Programmneuerungen
- Varianten der Kostenrechnung
Übersicht
Vertiefendes Wissen rund um DATEV Kostenrechnung sowie Neuerungen.
Sie erhalten nützliche Tipps für die Arbeit mit dem Programm und lernen die Neuerungen kennen. Die Seminarunterlage beinhaltet zudem einen Musterfall (Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung) mit Lösungen zu den einzelnen Themen.
Die Unterlagen sind ursprünglich für Mitglieder konzipiert. Fragen und Schwierigkeitsgrad orientieren sich an typischen Situationen im Berufsalltag. Die Unterlagen sind nicht zum Selbststudium geeignet.
Insbesondere im Bereich Kanzlei-Rechnungswesen empfehlen wir, unsere Musterfälle und E-Learnings zu verwenden. Von den FIBU-Praxistagen über den Musterfall Glaser Leu bis hin zur Fallstudie Kanzleipraxis bieten wir speziell für die Unterrichtssituation optimierte Musterfälle und begleitende E-Learnings auf DATEV Students online. Die Musterfälle und E-Learnings sind die optimale Vorbereitung auf unsere Zertifikate DATEV-Führerschein bzw. DATEV-Anwender Finanzbuchführung.
Kurzinfo
Inhalte
Behandelte Themen
- Neuerungen in der DATEV Kostenrechnung classic
- Einstellungsoptionen in den KOST-Systemdaten
- Alternative Bearbeitungsmethodik beim Anlegen der KOST-Stammdaten
- Basis- und Zusatzfunktionen im Bereich KOST-Systeme
- Relevante Konten: Schnittstelle zur Finanzbuchführung
- Arbeiten mit Kostenstelleneigenschaften
- Arbeiten mit Filtern
- Einrichtung einer Kontierungsrichtlinie
- Einrichtung KOST-Verteilschlüssel für Buchungen, fixe Kontenverteilung und fixe Umlagen
- Einrichtung automatischer Buchungen innerhalb der Kostenrechnung
- Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Aufbau und Bearbeitungsmöglichkeiten
- Fixe und variable Kontenverteilung
- Auswertungen in der Kostenrechnung
- Planzahlen in der Kostenrechnung
- Übernahme der Vorjahreswerte
- Schnittstellen der Kostenrechnung
- Automatisierter bidirektionaler Datenaustausch von KOST-Stammdaten zwischen DATEV- und Fremdanwendungen durch DATEVconnect (on premise)
- KOST-Info-Bestand bereitstellen
- Manuelle Konsolidierung von FIBU-Mandanten in der Kostenrechnung
- Automatische Konsolidierung von FIBU-Mandanten in eine Kostenrechnung
- Automatische BAB-Berechnung
- Wirtschaftsjahresübergreifende Auswertungen Besonderheiten
- Wechsel von Kostenstellen-/trägernummern bei wirtschaftsjahresübergreifender Auswertung
- Berechnung der Kostenrechnung mit Prognosewerten oder durchschnittlichen Ist-Werten
- Besonderheiten bei der Jahresübernahme der Kostenrechnung
- Musterfälle der Kostenrechnung/Branchenlösungen
- Musterfall KOST-Systemnummer 5
- Anlage der Kostenstellen/-träger mit Hilfe von KOST-Segmenten
- Wichtige Dokumente Kostenrechnung