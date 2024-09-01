Die Unterlagen sind ursprünglich für Mitglieder konzipiert. Fragen und Schwierigkeitsgrad orientieren sich an typischen Situationen im Berufsalltag. Die Unterlagen sind nicht zum Selbststudium geeignet.

Insbesondere im Bereich Kanzlei-Rechnungswesen empfehlen wir, unsere Musterfälle und E-Learnings zu verwenden. Von den FIBU-Praxistagen über den Musterfall Glaser Leu bis hin zur Fallstudie Kanzleipraxis bieten wir speziell für die Unterrichtssituation optimierte Musterfälle und begleitende E-Learnings auf DATEV Students online. Die Musterfälle und E-Learnings sind die optimale Vorbereitung auf unsere Zertifikate DATEV-Führerschein bzw. DATEV-Anwender Finanzbuchführung.