Im Lernvideo stellen wir Ihnen den Aufbau der Schnittstelle zur Finanzbuchführung und Kostenrechnung detailliert vor. Schritt für Schritt zeigen wir, wie der Buchungsbeleg eingerichtet und die Abrechnungsdaten an die Kostenstellenrechnung übergeben werden.

Anhand praxisnaher Beispiele erläutern wir die Auflösung konsolidierter Buchungen mit gleichzeitiger Bereitstellung zusätzlicher Abrechnungsinformationen. Auch die Bildung von Urlaubsrückstellungen ist Bestandteil der Ausführungen, ebenso wie die nachgelagerte Analyse über das Daten-Analyse-System.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Juli 2025.

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.