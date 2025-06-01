Art.-Nr. 77831 | Lernvideo (Vortrag)

Schnittstellenmanagement Finanzbuchführung und Kostenrechnung - DATEV LODAS

Schaffen Sie durch eine effiziente Übergabe der Lohnabrechnungsdaten automatisierte Prozesse und erhöhen Sie das Auswertungspotenzial im Rechnungswesen.
  • Einrichtung des Buchungsbelegs
  • Verteilung auf Kostenstellen und Kostenträger
  • Auswertungen über das Daten-Analyse-System
Einmalig
102,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 06/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Im Lernvideo stellen wir Ihnen den Aufbau der Schnittstelle zur Finanzbuchführung und Kostenrechnung detailliert vor. Schritt für Schritt zeigen wir, wie der Buchungsbeleg eingerichtet und die Abrechnungsdaten an die Kostenstellenrechnung übergeben werden.

Anhand praxisnaher Beispiele erläutern wir die Auflösung konsolidierter Buchungen mit gleichzeitiger Bereitstellung zusätzlicher Abrechnungsinformationen. Auch die Bildung von Urlaubsrückstellungen ist Bestandteil der Ausführungen, ebenso wie die nachgelagerte Analyse über das Daten-Analyse-System.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn:

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit DATEV LODAS im Juli 2025.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Aufbau eines Buchungsbelegs

  • Vereinfachung des Auszifferns und Nutzung von Personenkonten

  • Verteilung auf Kostenstellen und Kostenträger

  • Bildung von Urlaubsrückstellungen

  • Auswertungen über das Daten-Analyse-System

Details

Teilnehmerkreis

Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

  • Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS

  • Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Michael Lillot

Michael Lillot

Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH, Ratingen

Herr Michael Lillot ist Geschäftsführer der etaxx Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH in Ratingen. Zu den Beratungsschwerpunkten gehören die Implementierung und Optimierung von betrieblichen Prozessen im Rechnungswesen und der Personalwirtschaft. Bereits während des Studiums gründete der Referent das o.g. Unternehmen und entwickelte eigene Beratungsschwerpunkte zum Thema Entwicklungscontrolling. Darüber hinaus ist er als Dozent für verschiedene Bildungsträger und Institutionen tätig.

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

