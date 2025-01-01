Social Media im Überblick: Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen (Modul 1)
- Vorteile unterschiedlicher Social-Media-Plattformen
- Rechtliche Aspekte beim Einsatz von Social Media
- Best Practice und erfolgreiche Strategien
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wussten Sie, dass laut Bundessteuerberaterkammer fast 30 % der Steuerberaterinnen und Steuerberater bereits 60 Jahre oder älter sind? Der Nachwuchs steht bereit – aber wie gewinnen Sie die Talente von heute und morgen für Ihre Kanzlei? Die Antwort liegt zunehmend in einer professionellen Social-Media-Präsenz. In unserem Lernvideo erfahren Sie praxisnah, wie Sie Social Media gezielt für Ihre Kanzlei einsetzen können. Wir zeigen Ihnen, welche Plattformen sich für verschiedene Ziele und Zielgruppen eignen sowie Strategien und Ansätze, mit denen Sie erfolgreich neue Talente und Mandanten gewinnen können.
Ein auf Social Media spezialisierter Rechtsanwalt gibt Ihnen außerdem einen kompakten Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Sie kennen müssen. Er gibt Ihnen praxisbewährte Tipps, zeigt Gefahren auf und erläutert, wie Sie sich rechtssicher und erfolgreich positionieren.
Eröffnen Sie Ihrer Kanzlei neue Chancen mit Social Media.
Themen
-
Kanzlei-Marketing 2.0: wie Social Media Ihre Reichweite und Attraktivität steigert
-
Gezielt auswählen: die richtigen Plattformen für Ihre Kanzlei
-
Rechtliche Grundlagen: worauf Sie bei Social Media achten müssen
-
Best Practices, erfolgreiche Strategien und Ansätze im Social Web
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Michaela Wüst
Mitarbeiterin der DATEV eG
Sinah Titzmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Dr. Carsten Ulbricht
Rechtsanwalt
