Wussten Sie, dass laut Bundessteuerberaterkammer fast 30 % der Steuerberaterinnen und Steuerberater bereits 60 Jahre oder älter sind? Der Nachwuchs steht bereit – aber wie gewinnen Sie die Talente von heute und morgen für Ihre Kanzlei? Die Antwort liegt zunehmend in einer professionellen Social-Media-Präsenz. In unserem Lernvideo erfahren Sie praxisnah, wie Sie Social Media gezielt für Ihre Kanzlei einsetzen können. Wir zeigen Ihnen, welche Plattformen sich für verschiedene Ziele und Zielgruppen eignen sowie Strategien und Ansätze, mit denen Sie erfolgreich neue Talente und Mandanten gewinnen können.

Ein auf Social Media spezialisierter Rechtsanwalt gibt Ihnen außerdem einen kompakten Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Sie kennen müssen. Er gibt Ihnen praxisbewährte Tipps, zeigt Gefahren auf und erläutert, wie Sie sich rechtssicher und erfolgreich positionieren.

Eröffnen Sie Ihrer Kanzlei neue Chancen mit Social Media.