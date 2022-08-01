Jeder von uns hat Rollen in unterschiedlichen „Welten“ inne. Zu jeder Rolle gehört ein spezifisches Kompetenzprofil. Oft verharren wir in einer Rolle, zum Beispiel als Experte, obwohl eine andere Rolle angesagt wäre, z. B. Führungskraft und Entscheider. Je klarer uns die Rolle ist, in der wir gerade angesprochen werden, um so kompetenter können wir agieren.

Erlernen Sie in diesem Lernvideo systemische Konzepte zum Thema „Rolle“. Was hier vielleicht etwas einfach klingt, braucht Übung und Wiederholungen. Praxisbeispiele und Anwendungs-Dialoge helfen Ihnen für den Transfer auf Ihren eigenen Berufsalltag. Hierfür stehen Ihnen auch zusätzliche Begleitmaterialien mit Reflexionsfragen zur Verfügung.

Tipp: Bearbeiten Sie diese gerne mit einem Tandem-Partner im gemeinsamen Austausch. Das kann einer Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen, der Lebenspartner oder ein guter Freund sein.