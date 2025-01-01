Umsatzsteuer Update 2025

Das Lernvideo behandelt die im Herbst 2025 aktuellen Themen der Umsatzsteuer. Es bietet Ihnen eine strukturierte Zusammenfassung der wichtigsten Verlautbarungen des Gesetzgebers, der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung. Ein Ausblick auf kommende Entwicklungen rundet das Lernvideo ab. Somit sind Sie gerüstet für die Abwicklung der Umsatzsteuer.

