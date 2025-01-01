Umsatzsteuer Update 2025
- Aktuelle Rechtsprechung
- BFH-Urteile, BMF-Schreiben
Verknüpfung mit der Datenbank LEXinform für Fachinformationen
Inhalte
Beschreibung
Das Lernvideo behandelt die im Herbst 2025 aktuellen Themen der Umsatzsteuer. Es bietet Ihnen eine strukturierte Zusammenfassung der wichtigsten Verlautbarungen des Gesetzgebers, der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung. Ein Ausblick auf kommende Entwicklungen rundet das Lernvideo ab. Somit sind Sie gerüstet für die Abwicklung der Umsatzsteuer.
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel.
Themen
1. Geplante Gesetzesänderungen
1.1 Überblick Steueränderungsgesetz 2025
1.2 Ermäßigter Steuersatz in der Gastronomie
1.3 Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
2. Blockheizkraftwerke (KWK Anlagen)
2.1 Einleitung
2.2 Direktverbrauch von Strom
2.3 Selbst verbrauchte Wärme
2.4 KWK-Bonus und KWK-Zuschlag
2.5 Übergangsregelung
3. Steuerbefreiung für Bildungsleistungen
3.1 Rückblick auf die alte Rechtslage
3.2 Aktuelle Rechtslage
3.3 Veranstaltungsort und Steuerbefreiung bei Online-Leistungen
4. Neuigkeiten bei Lieferungen ins Ausland
4.1 Vertrauensschutz auch bei unvollständigem Belegnachweis?
4.2 Gültigkeit der USt-IdNr. des Abnehmers bei der Lieferung
4.3 Innergemeinschaftliche Lieferung und „Exportdienstleister“
4.4 Ausfuhrnachweise für Einkäufe an Flughäfen
5. Kleinunternehmer
5.1 Nur im Inland tätige Kleinunternehmer
5.2 Inländischer Kleinunternehmer wird in der übrigen EU tätig
5.3 Ausländischer Kleinunternehmer wird im Inland tätig
5.4 Hinweise
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von Umsatzsteuererklärung classic
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Thomas Behring
Bayerisches Landesamt für Steuern, Nürnberg
