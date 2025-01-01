Update-Schulung online Kommunale Abgabe-Steuern, halbtägig
- Gestalten Sie effizient und komfortabel Ihre kommunale Steuer-Veranlagung mit DATEV Kommunale Abgabe
- Aktuelle Tipps in der DATEV-Lösung „Kommunale Abgabe“
- Praxisbezug durch erfahrene Anwender
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).
Seminarnutzen
In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in die DATEV-Lösung „Kommunale Abgabe“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks bei der Erstellung verschiedener Veranlagungen.
Themen
-
Prozessorientiert erläutern wir Ihnen im Überblick den Funktionsumfang der Software
-
Anlage neuer Abgabearten als Möglichkeit der Prozessgestaltung (z.B. Einmalbescheide, Rechnungen, saisonale Bescheide)
-
Tipps und Tricks zum Bescheid-Layout mit dem neuen Ausgabeverfahren, eigene individuelle Layouts pro Vorgangsart und Einbinden weiterer individueller Felder
-
Hinweise zur Prozessverbesserung (z.B. Prüfung des Tarifkonzepts, Import von Messbescheiden)
-
Interne Leistungsverrechnung
-
Korrespondenzmodul, Importmöglichkeiten, Assistent für Massenänderungen, Wiedervorlagen
-
Vorbereitende Tätigkeiten für die Jahresablesungen, den Jahreswechsel und den Bescheidlauf (z.B. Probebescheidlauf, Bescheidübersicht, Abgleichauswertungen) und Durchführung des Bescheidlaufs
-
Auswertungsmöglichkeiten
-
Abgleich und Abstimmung mit dem Rechnungswesen
-
Exkurs: Aktuelle Infos zur Grundsteuer
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kommunale Abgabe
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
