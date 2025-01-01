Art.-Nr. 77488 | Online-Seminar mit Übung

Update-Schulung online Kommunale Abgabe-Steuern, halbtägig

Gestalten Sie effizient und komfortabel Ihre Veranlagungen mit DATEV Kommunale Abgabe. Erhalten Sie durch Beispiele Tipps und Tricks, die Sie direkt anwenden können.
  • Gestalten Sie effizient und komfortabel Ihre kommunale Steuer-Veranlagung mit DATEV Kommunale Abgabe
  • Aktuelle Tipps in der DATEV-Lösung „Kommunale Abgabe“
  • Praxisbezug durch erfahrene Anwender
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar mit Übung
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera und ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset).

Seminarnutzen

In diesem Seminar erhalten Sie einen erweiterten Einblick in die DATEV-Lösung „Kommunale Abgabe“. Erhalten Sie durch erfahrene Anwender Tipps und Tricks bei der Erstellung verschiedener Veranlagungen.

Themen

  • Prozessorientiert erläutern wir Ihnen im Überblick den Funktionsumfang der Software

  • Anlage neuer Abgabearten als Möglichkeit der Prozessgestaltung (z.B. Einmalbescheide, Rechnungen, saisonale Bescheide)

  • Tipps und Tricks zum Bescheid-Layout mit dem neuen Ausgabeverfahren, eigene individuelle Layouts pro Vorgangsart und Einbinden weiterer individueller Felder

  • Hinweise zur Prozessverbesserung (z.B. Prüfung des Tarifkonzepts, Import von Messbescheiden)

  • Interne Leistungsverrechnung

  • Korrespondenzmodul, Importmöglichkeiten, Assistent für Massenänderungen, Wiedervorlagen

  • Vorbereitende Tätigkeiten für die Jahresablesungen, den Jahreswechsel und den Bescheidlauf (z.B. Probebescheidlauf, Bescheidübersicht, Abgleichauswertungen) und Durchführung des Bescheidlaufs

  • Auswertungsmöglichkeiten

  • Abgleich und Abstimmung mit dem Rechnungswesen

  • Exkurs: Aktuelle Infos zur Grundsteuer

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kommunale Abgabe

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77488 | Online-Seminar mit Übung

Update-Schulung online Kommunale Abgabe-Steuern, halbtägig

Gestalten Sie effizient und komfortabel Ihre Veranlagungen mit DATEV Kommunale Abgabe. Erhalten Sie durch Beispiele Tipps und Tricks, die Sie direkt anwenden können.
Einmalig
205,00 €
Termin buchen