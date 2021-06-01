Art.-Nr. 78918 | Lernvideo (Vortrag)

"Was geht mich das an?" - Datenschutz-Wissen für Azubis

Zeigen Sie Ihren Azubis, wie sie persönliche Daten schützen und sich am Arbeitsplatz datenschutzkonform verhalten.
  • Warum Datenschutz wichtig ist und was im Arbeitsalltag beachtet werden sollte
  • Datenpannen – was tun, wenn etwas schief läuft?
  • Texten, teilen, posten – der richtige Umgang mit sozialen Netzwerken und Messengern
  • Nachweis der Datenschutzpflichtunterweisung
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 06/2021
Nutzungsdauer 24 Monate
Jugendliche und junge Erwachsene kennen sich in den sozialen Medien aus, sind sich jedoch nicht immer der tieferen Bedeutung des Datenschutzes bewusst. Wir erklären Ihren Azubis, was Datenschutz ist und wie er sie persönlich wie auch beruflich betrifft. Danach können sie sich datenschutzkonform verhalten und mit eigenen sowie fremden Daten umgehen.

Die sog. Generation Internet teilt ihren Alltag in sozialen Netzwerken. Was jedoch mit diesen geteilten Daten passiert, wissen viele nicht. Mit leichtfertigem Umgang können sie sich nicht nur selbst, sondern auch dem Ausbildungsbetrieb schaden. Dieses Lernvideo ist speziell auf Auszubildende zugeschnitten und vermittelt den verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit personenbezogenen Daten. Dabei werden nicht nur Grundlagen des Datenschutzes behandelt, sondern auch klassische Praxisfälle hinterfragt: Was darf ich im Büro? Welche Dinge kann ich Freunden erzählen?

Je besser Azubis über Themen wie Privatsphäre und Datenschutz aufgeklärt sind und die eigenen Abwehr- und Transparenzrechte kennen, desto sicherer ist deren Umgang mit sensiblen Daten am Arbeitsplatz.

  • Warum ist Datenschutz überhaupt wichtig?

  • Welche Rechte habe ich?

  • Welche Pflichten habe ich?

  • Was tun bei einer Datenpanne?

  • Texten, teilen, posten – wie verhalte ich mich richtig in sozialen Netzwerken und Messengern?

  • Abgrenzung des privaten und dienstlichen Bereichs

  • Was ist berufsrechtliche Verschwiegenheit und wie betrifft mich das?

  • Verhaltenstipps für den „safen“ Berufsalltag

Teilnehmerkreis

  • Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

  • DATEV Solution Partner

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Judith Birkmann

Judith Birkmann

Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte

Portraitbild der referierenden Person Tanja Ströhlein

Tanja Ströhlein

Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

