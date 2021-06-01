"Was geht mich das an?" - Datenschutz-Wissen für Azubis
- Warum Datenschutz wichtig ist und was im Arbeitsalltag beachtet werden sollte
- Datenpannen – was tun, wenn etwas schief läuft?
- Texten, teilen, posten – der richtige Umgang mit sozialen Netzwerken und Messengern
- Nachweis der Datenschutzpflichtunterweisung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Jugendliche und junge Erwachsene kennen sich in den sozialen Medien aus, sind sich jedoch nicht immer der tieferen Bedeutung des Datenschutzes bewusst. Wir erklären Ihren Azubis, was Datenschutz ist und wie er sie persönlich wie auch beruflich betrifft. Danach können sie sich datenschutzkonform verhalten und mit eigenen sowie fremden Daten umgehen.
Die sog. Generation Internet teilt ihren Alltag in sozialen Netzwerken. Was jedoch mit diesen geteilten Daten passiert, wissen viele nicht. Mit leichtfertigem Umgang können sie sich nicht nur selbst, sondern auch dem Ausbildungsbetrieb schaden. Dieses Lernvideo ist speziell auf Auszubildende zugeschnitten und vermittelt den verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit personenbezogenen Daten. Dabei werden nicht nur Grundlagen des Datenschutzes behandelt, sondern auch klassische Praxisfälle hinterfragt: Was darf ich im Büro? Welche Dinge kann ich Freunden erzählen?
Je besser Azubis über Themen wie Privatsphäre und Datenschutz aufgeklärt sind und die eigenen Abwehr- und Transparenzrechte kennen, desto sicherer ist deren Umgang mit sensiblen Daten am Arbeitsplatz.
Themen
Warum ist Datenschutz überhaupt wichtig?
Welche Rechte habe ich?
Welche Pflichten habe ich?
Was tun bei einer Datenpanne?
Texten, teilen, posten – wie verhalte ich mich richtig in sozialen Netzwerken und Messengern?
Abgrenzung des privaten und dienstlichen Bereichs
Was ist berufsrechtliche Verschwiegenheit und wie betrifft mich das?
Verhaltenstipps für den „safen“ Berufsalltag
Details
Teilnehmerkreis
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
DATEV Solution Partner
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Judith Birkmann
Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte
Tanja Ströhlein
Mitarbeiterin der DATEV eG, zertifizierte Datenschutzbeauftragte
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.