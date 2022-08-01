Jeder Mensch kommuniziert auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrungen. Deshalb sind Missverständnisse nicht nur wahrscheinlich, sondern nahezu vorprogrammiert. Wir stellen das bekannte „Sender-Empfänger-Modell“ in Frage. Ein Großteil der Wirklichkeit entsteht im Kopf des Betrachters – unabhängig von der Botschaft. Deshalb gilt für den Erfolg jedes Projekts oder Vorhabens: erst einmal die Vorstellung des Anderen verstehen. Erst so entsteht eine Gemeinschaftswirklichkeit.

Erlernen Sie systemische Konzepte zum Thema „Wirksam Kommunizieren und Kooperieren“. Lernen Sie unser Verständnis von gemeinsamer Kommunikation auf Basis des Kultur-Begegnungs-Modells kennen.

Was hier vielleicht etwas einfach klingt, braucht Übung und Wiederholungen. Praxisbeispiele und Anwendungs-Dialoge helfen Ihnen für den Transfer auf Ihren eigenen Berufsalltag. Hierfür stehen Ihnen auch zusätzliche Begleitmaterialien mit Reflexionsfragen zur Verfügung.

Tipp: Bearbeiten Sie diese gerne mit einem Tandem-Partner im gemeinsamen Austausch. Das kann einer Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen, der Lebenspartner oder ein guter Freund sein.