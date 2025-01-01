Mit der Cloud-Anwendung DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung können Sie Fragebögen zur steuerlichen Erfassung in elektronischer Form bearbeiten und direkt an die Finanzverwaltung übermitteln.

Hinweis: Sie können Fragebögen zur steuerlichen Erfassung auch aus DATEV Kommunikation Finanzverwaltung oder aus dem DATEV Arbeitsplatz über die Übersicht "Weitere Übermittlungen" aufrufen. Die im DATEV Arbeitsplatz vorhandenen Stammdaten der Mandanten werden automatisch übernommen.

Derzeit können folgende DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung übermittelt werden:

Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit

Gründung einer Kapitalgesellschaft/Genossenschaft

Gründung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft

Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht

Gründung eines Vereins

Hier in der Online-Anwendung DATEV Fragebögen zur steuerlichen Erfassung stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung: