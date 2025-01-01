DATEV SmartLogin bestellen und in Betrieb nehmen
Mit DATEV SmartLogin können viele Anwendungen genutzt werden, für die bisher eine DATEV SmartCard / DATEV mIDentity notwendig war (z. B. DATEV Unternehmen online). Statt einer Karte / Stick meldet man sich mit der SmartLogin-App an der DATEV-Cloud-Anwendung durch scannen eines QR-Code an.
Zur Nutzung von DATEV-Programmen auf demselben iOS oder Android-Gerät (z. B. Upload mobil) findet die Anmeldung sogar ohne QR-Code mithilfe der App-Login Funktion statt.
Eine Liste möglicher Anwendungen finden Sie unter: go.datev.de/smartlogin
DATEV SmartLogin bestellen
Die Bestellung der DATEV SmartLogin Registrierungsdaten erfolgt in der Regel durch den Steuerberater über den DATEV-Shop oder die MyDATEV Mandantenregistrierung.
Nach der Bestellung erhält der SmartLogin-Nutzer einen Registrierungsbrief mit der SmartLogin-ID und Registrierungscode. Alternativ kann der Steuerberater die Daten über das Portal "SmartLogin Administration" sofort nach der Bestellung auslesen. Wenn der Registrierungsbrief des SmartLogin-Nutzers verloren gegangen sein sollte, können Sie den Brief dort neu versenden lassen. Weitere Informationen zur SmartLogin-Administration finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904176.
Hinweis: Der Registrierungscode aus dem Registrierungsbrief ist dauerhaft gültig und kann z. B. nach einem Smartphone-Wechsel erneut angewendet werden.
DATEV SmartLogin-App installieren
Die Installation der kostenfreien App DATEV SmartLogin erfolgt über den Google Play Store (Android™) oder den Apple App Store (iOS).
DATEV SmartLogin registrieren
- Die App DATEV SmartLogin öffnen und auf Jetzt registrieren tippen.
- Den Sicherheitshinweis bestätigen und auf Weiter tippen.
- Den QR-Code vom Registrierungsbrief scannen.
- oder-
Auf "Alternative Eingabe" tippen, um SmartLogin-ID und Registrierungscode manuell einzugeben.
- Vergeben Sie ein Passwort und wiederholen Sie die Eingabe. Tippen Sie auf Weiter.
Eine Bestätigungs E-Mail wird automatisch an die E-Mail-Adresse versendet, die bei der Bestellung festgelegt wurde.
- Öffnen Sie die E-Mail von einem beliebigen Gerät aus und klicken Sie auf den Aktivierungslink.
Die Meldung, dass der SmartLogin aktiviert wurde, wird angezeigt.
Rechte für Online-Anwendungen vergeben
Damit Sie sich in Cloud-Anwendungen mit DATEV SmartLogin anmelden können, müssen Sie als Steuerberater in Rechteverwaltung online individuelle Nutzerrechte für diesen DATEV SmartLogin-Nutzer vergeben.
Weitere Informationen finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1071518.
Bestellung und Inbetriebnahme abgeschlossen
Der Anwender kann sich jetzt mit DATEV SmartLogin in einer Cloud-Anwendung oder in einer DATEV-App anmelden.