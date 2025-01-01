Mit DATEV SmartLogin können viele Anwendungen genutzt werden, für die bisher eine DATEV SmartCard / DATEV mIDentity notwendig war (z. B. DATEV Unternehmen online). Statt einer Karte / Stick meldet man sich mit der SmartLogin-App an der DATEV-Cloud-Anwendung durch scannen eines QR-Code an.

Zur Nutzung von DATEV-Programmen auf demselben iOS oder Android-Gerät (z. B. Upload mobil) findet die Anmeldung sogar ohne QR-Code mithilfe der App-Login Funktion statt.

Eine Liste möglicher Anwendungen finden Sie unter: go.datev.de/smartlogin