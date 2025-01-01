Ihr DATEV-SmartIT-Administrator hat für Sie einen Benutzer eingerichtet. Der Benutzername setzt sich folgendermaßen zusammen: < v.nachname.XXXXX@datev-cs.de >

Wenden Sie sich an Ihren DATEV-SmartIT-Administrator. Er kann im DATEV-SmartIT-Serviceportal Ihren Benutzernamen auslesen und / oder das Kennwort zurücksetzen. Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1003242.