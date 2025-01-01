Ursache 1: Die Zugangsdaten für DATEV-SmartIT funktionieren nicht oder sind unbekannt
Ihr DATEV-SmartIT-Administrator hat für Sie einen Benutzer eingerichtet. Der Benutzername setzt sich folgendermaßen zusammen: < v.nachname.XXXXX@datev-cs.de >
Wenden Sie sich an Ihren DATEV-SmartIT-Administrator. Er kann im DATEV-SmartIT-Serviceportal Ihren Benutzernamen auslesen und / oder das Kennwort zurücksetzen. Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1003242.
Ursache 2: Firewall, Antivirus-Programm oder Proxy-Einstellungen vorhanden
Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator für Ihr lokales IT-System. Folgende Informationen können Sie Ihrem Administrator geben:
DATEV-SmartIT Connect enthält folgende Komponenten, die Ihr IT-Administrator freigeben muss:
Programme für den Verbindungsaufbau:
- Citrix
- DATEV Sicherheitspaket compact
Firewall-Freigaben:
- Port 443 (TCP und UDP) zu den Zielen: *.datev.de
- DNS muss an den Clients funktionieren.
- Das Ganze läuft dann innerhalb des Citrix HDX SSL Tunnels; weitere Ports werden nicht benötigt.
Details zur weiteren Eingrenzung von VPN-Fehlern finden Sie im Hilfe-Dokument 1019805.
Ursache 3: Beim Anmelden in Ihre DATEV-SmartIT erscheint: "You are not allowed to Login"
Information für Neukunden:
- Das Anmelden in der DATEV-SmartIT funktioniert erst ab dem gebuchten Inbetriebnahme Termin, eine Anmeldung vorher ist nicht möglich.
- Information für Bestandskunden: Ihr DATEV-SmartIT-Administrator muss prüfen, ob der DATEV-SmartIT-Benutzer richtig verknüpft ist. Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1026959.
Ursache 4: Die DATEV-SmartIT Sitzung sieht anders aus oder die Citrix Einstellungen müssen zurückgesetzt werden
Wechsel vom browserbasierten Zugriff auf Standardzugriff
- Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1027100.
- DATEV-SmartIT Sitzung kann nicht mehr auf 2 Monitoren angezeigt werden
Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1027201.
- Lokale Drucker Drucker / Laufwerke werden nicht in DATEV-SmartIT übertragen
Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1027198.
- Eine weitere Auswahl der Häufigsten Fragen zu Citrix, finden Sie im Hilfe-Dokument 1025397.