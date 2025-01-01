Verbindungsprobleme können verschiedene Ursachen haben. Nachfolgend finden Sie die häufigsten Ursachen.

Ursache 1: Die Zugangsdaten für DATEV-SmartIT funktionieren nicht oder sind unbekannt

Ihr DATEV-SmartIT-Administrator hat für Sie einen Benutzer eingerichtet. Der Benutzername setzt sich folgendermaßen zusammen: < v.nachname.XXXXX@datev-cs.de >

Wenden Sie sich an Ihren DATEV-SmartIT-Administrator. Er kann im DATEV-SmartIT-Serviceportal Ihren Benutzernamen auslesen und / oder das Kennwort zurücksetzen. Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1003242.

 

Ursache 2: Firewall, Antivirus-Programm oder Proxy-Einstellungen vorhanden

Bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator für Ihr lokales IT-System. Folgende Informationen können Sie Ihrem Administrator geben:

DATEV-SmartIT Connect enthält folgende Komponenten, die Ihr IT-Administrator freigeben muss:

Programme für den Verbindungsaufbau:

  • Citrix
  • DATEV Sicherheitspaket compact

Firewall-Freigaben:

  • Port 443 (TCP und UDP) zu den Zielen: *.datev.de
  • DNS muss an den Clients funktionieren.
  • Das Ganze läuft dann innerhalb des Citrix HDX SSL Tunnels; weitere Ports werden nicht benötigt.

Details zur weiteren Eingrenzung von VPN-Fehlern finden Sie im Hilfe-Dokument 1019805.

 

Ursache 3: Beim Anmelden in Ihre DATEV-SmartIT erscheint: "You are not allowed to Login"

Information für Neukunden:

  • Das Anmelden in der DATEV-SmartIT funktioniert erst ab dem gebuchten Inbetriebnahme Termin, eine Anmeldung vorher ist nicht möglich.
  • Information für Bestandskunden: Ihr DATEV-SmartIT-Administrator muss prüfen, ob der DATEV-SmartIT-Benutzer richtig verknüpft ist. Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1026959.

 

Ursache 4: Die DATEV-SmartIT Sitzung sieht anders aus oder die Citrix Einstellungen müssen zurückgesetzt werden

Wechsel vom browserbasierten Zugriff auf Standardzugriff

  • Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1027100.
  • DATEV-SmartIT Sitzung kann nicht mehr auf 2 Monitoren angezeigt werden
    Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1027201.
  • Lokale Drucker Drucker / Laufwerke werden nicht in DATEV-SmartIT übertragen
    Details finden Sie im Hilfe-Dokument 1027198.
  • Eine weitere Auswahl der Häufigsten Fragen zu Citrix, finden Sie im Hilfe-Dokument 1025397.

 

Haben Sie zu Ihrem Thema keine Antwort gefunden? Buchen Sie sich hier einen Rückruf-Termin:

Rückruf-Termin buchen
zurück zur Themenübersicht