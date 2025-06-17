Funktionale Verbesserungen:
- Erweiterte Benutzerübersicht
Sie können nun vordatierte Benutzeranlagen und -löschungen einsehen.
- Automatisierte Prozesse
Die Verzeichnisanlage und -löschung sind jetzt automatisiert und kostenfrei.
- Suchfunktion in der Auftragsübersicht
Es besteht die Möglichkeit, gezielt nach Auftragsdetails, wie dem Anmeldenamen, zu suchen.
Feedback:
Nutzen Sie gerne die Feedback-Funktion, um uns Ihre Meinung und Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und darauf, das DATEVasp-Serviceportal in Zukunft weiter für Sie zu optimieren.