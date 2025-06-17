-

Verbesserte Navigation:

Die neue Menüstruktur ermöglicht eine einfachere und schnellere Navigation durch das Portal.

-

Funktionale Verbesserungen:

  • Erweiterte Benutzerübersicht
    Sie können nun vordatierte Benutzeranlagen und -löschungen einsehen.
  • Automatisierte Prozesse
    Die Verzeichnisanlage und -löschung sind jetzt automatisiert und kostenfrei.
  • Suchfunktion in der Auftragsübersicht
    Es besteht die Möglichkeit, gezielt nach Auftragsdetails, wie dem Anmeldenamen, zu suchen.

Feedback:

Nutzen Sie gerne die Feedback-Funktion, um uns Ihre Meinung und Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und darauf, das DATEVasp-Serviceportal in Zukunft weiter für Sie zu optimieren.