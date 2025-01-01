Entfernen Sie die alte Verknüpfung aus Ihrem Autostart-Ordner, um die Programm-Meldung zu beheben. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020728.

Wenn Sie erneut ein Office-Programm in den Autostart aufnehmen möchten, senden Sie uns einen Servicekontakt mit dem Benutzernamen und dem Programm, das in den Autostart aufgenommen werden soll. Wie das geht, erfahren Sie im Abschnitt 2 im Hilfe-Dokument 1003202.