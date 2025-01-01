Ich erhalte die Meldung, dass mein Konto nicht überprüft werden konnte und die Funktionen zu einem bestimmten Datum deaktiviert werden.
Melden Sie sich vom Microsoft 365 Konto ab und wieder an. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020122.
Ich erhalte die Meldung „Kontoproblem“ beim Öffnen von Office-Programmen.
Für den entsprechenden Benutzer ist keine oder eine falsche Lizenz für Microsoft 365 hinterlegt. Passen Sie die Lizenz für Microsoft 365 an. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020727.
Meine Office-Programme (z. B. Outlook, Word) starten beim Aufruf von DATEVasp nicht mehr automatisch. Es erscheint die Programm-Meldung mit dem Titel "Verknüpfungsproblem".
Entfernen Sie die alte Verknüpfung aus Ihrem Autostart-Ordner, um die Programm-Meldung zu beheben. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020728.
Wenn Sie erneut ein Office-Programm in den Autostart aufnehmen möchten, senden Sie uns einen Servicekontakt mit dem Benutzernamen und dem Programm, das in den Autostart aufgenommen werden soll. Wie das geht, erfahren Sie im Abschnitt 2 im Hilfe-Dokument 1003202.
Ich erhalte E-Mails zu Microsoft Produkten.
Prüfen Sie die Einstellung zum Empfang von Microsoft-Nachrichten in Ihren persönlichen Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen und verwalten Sie dort Ihre erteilten Zustimmungen zur Microsoft-Kommunikation. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1021108.
