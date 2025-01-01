Ich erhalte beim Start von Microsoft Outlook eine Fehlermeldung.
Die Gründe, weshalb Microsoft Outlook nicht starten kann, sind vielfältig. Im Hilfe-Dokument 1022269 finden Sie eine Übersicht mit verschiedenen Fehlermeldungen und die zugehörige Lösung.
Die Schaltfläche zur E-Mail-Verschlüsselung ist nicht sichtbar.
Klicken Sie auf das Symbol nach unten auf der rechten Seite des Outlook-Menübands, um dieses aufzuklappen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument 1020825.
Meine Menüleiste zeigt weniger Einträge als bisher.
Klicken Sie auf das Symbol nach unten auf der rechten Seite des Outlook-Menübands, um dieses aufzuklappen.Weitere Informationen finden Sie im Hilfe-Dokument 1020825.
Ich möchte Funktionspostfächer in Outlook administrieren.
Wie Sie administrative Einstellungen in Ihren Funktionspostfächern vornehmen können, z. B. Stellvertreter oder Regeln einrichten, lesen Sie im Hilfe-Dokument 1021086.
E-Mails älter als 1 Jahr werden mir nicht mehr angezeigt.
Scrollen Sie zum Ende Ihres Postfachs und klicken Sie auf die Schaltfläche "Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu "Microsoft Exchange" anzuzeigen". Wenn die Schaltfläche inaktiv ist, warten Sie, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.
Ich möchte die Outlook-Diktierfunktion nutzen.
Die Funktion "Diktat" von Microsoft 365 ist Teil der so genannten verbundenen Erfahrungen in Office. Wie Sie diese aktivieren, lesen Sie im Hilfe-Dokument 1021424.
