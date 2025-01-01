Ich habe bei Videokonferenzen eine schlechte Bild- oder Tonqualität.
Beenden Sie Microsoft Teams in Ihrer DATEVasp-Sitzung und starten Sie die Anwendung erneut. Für weitere Anleitungen und Abhilfen nutzen Sie unseren Hilfe-Bot:
Alternativ finden Sie hilfreiche Informationen dazu auch im Hilfe-Dokument 1020697.
Bei Videokonferenzen funktioniert meine Kamera oder mein Mikrofon nicht.
Beenden Sie Microsoft Teams in Ihrer DATEVasp-Sitzung und starten Sie die Anwendung erneut. Für weitere Anleitungen und Abhilfen nutzen Sie unseren Hilfe-Bot:
Alternativ finden Sie hilfreiche Informationen dazu auch im Hilfe-Dokument 1020696.
Beim Start von Microsoft Teams erhalte ich die Programm-Meldung: "Bleiben Sie nicht zurück! Bitten Sie Ihren Administrator, Microsoft Teams zu aktivieren."
Für den Benutzer ist eine falsche Lizenz für Microsoft 365 hinterlegt. Passen Sie die Lizenz für Microsoft 365 entsprechend an. Wie das geht, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1020721.
Ich möchte in Microsoft Teams gelöschte Dateien wiederherstellen.
Um Dateien wiederherzustellen, die in Microsoft Teams gelöscht wurden, gehen Sie wie auf der Microsoft Webseite beschrieben vor: Wiederherstellen von Elementen im Papierkorb, die aus SharePoint oder Teams gelöscht wurden
Ich möchte Gäste außerhalb meiner Organisation zur Zusammenarbeit einladen.
Diese Funktion ist bei Microsoft 365 in DATEVasp standardmäßig deaktiviert. Wie Sie die Funktion aktivieren und nutzen können, erfahren Sie im Hilfe-Dokument 1021063.
Ich kann über Einladungslinks nicht an Besprechungen teilnehmen oder Teams beitreten.
Starten Sie Microsoft Teams einmalig über das Startmenü und führen Sie die Ersteinrichtung durch. Anschließend können Sie die Einladungslinks nutzen.
Ich möchte Apps in Microsoft Teams verwenden.
Sie können Apps des Herstellers Microsoft über den Microsoft Teams Store installieren. Nicht aufgeführte Apps kann Ihr DATEVasp-Serviceteam für Sie freischalten. Ihren Auftrag senden Sie bitte über: Servicekontakt online
Ich möchte, dass Microsoft Teams bei der Anmeldung an DATEVasp automatisch startet.
DATEV empfiehlt Microsoft Teams nicht im Autostart Ihrer DATEVasp-Sitzung zu hinterlegen, da dies unter anderem zu einer überdurchschnittlich langen Anmeldedauer Ihrer DATEVasp-Umgebung führen kann.
Wenn Sie Microsoft Teams dennoch im Autostart hinterlegen möchten, dann finden Sie die Anleitung im Hilfe-Dokument 1003202.
Haben Sie zu Ihrem Thema keine Antwort gefunden? Kontaktieren Sie unseren DATEVasp Service: