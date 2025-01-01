Ich möchte die Word-Diktierfunktion nutzen.
Die Funktion "Diktat" von Microsoft 365 ist Teil der so genannten verbundenen Erfahrungen in Office. Wie Sie diese aktivieren, lesen Sie im Hilfe-Dokument 1021424.
Ich möchte die „Laut vorlesen“-Funktion in Word nutzen.
Die Funktion "Laut vorlesen" von Microsoft 365 ist Teil der so genannten verbundenen Erfahrungen in Office. Wie Sie diese aktivieren, lesen Sie im Hilfe-Dokument 1021422.
