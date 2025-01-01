Wo beauftrage ich die Bereitstellung von Microsoft 365 in DATEVasp?
Im DATEVasp-Serviceportal finden Sie den Menüpunkt Microsoft 365. Dort werden Sie Schritt für Schritt durch die Bereitstellung geführt. Im letzten Schritt buchen Sie einen Termin für die Umstellung. An dem Termin werden wir Ihnen die Microsoft 365 Apps, einschließlich Microsoft Teams, in DATEVasp bereitstellen.
Wer unterstützt mich bei den Schritten?
Im Rahmen der Umstellung auf Microsoft 365 in DATEVasp sind möglicherweise Anpassungen an Systemen außerhalb der DATEVasp-Umgebung erforderlich, z. B. an Ihren lokalen Rechnern oder im Kundenportal Ihres Domänenproviders (sofern DATEVnet nicht Ihr Anbieter ist). Unsere Checklisten bieten Ihnen einen Überblick über die Aufgaben zur Umstellung auf Microsoft 365. Bei Aufgaben, die mit einem Schraubenschlüssel-Symbol gekennzeichnet sind, ist technisches Wissen erforderlich. Bei Bedarf können Sie sich an Ihren IT-Partner oder einen DATEV Solution Partner wenden, um diese Aufgaben gemeinsam anzugehen.
Checklisten:
Für den Einsatz von Microsoft 365 ist ein Tenant erforderlich
Der Tenant stellt eine Instanz innerhalb der Microsoft Cloud dar, die einer Organisation zugewiesen wird. Er dient als Container für Benutzer, Lizenzen und Einstellungen. Die Zuweisung eines Tenants schafft eine eindeutige Identität für die Organisation. Auf diese Weise werden kundenspezifische Konfigurationen und Daten innerhalb des Tenants organisiert und geschützt.
Wer stellt den Microsoft 365 Tenant bereit?
Es liegen drei verschiedene Bereitstellungszenarien für Ihren Microsoft 365 Tenant vor:
Neue Microsoft 365 Umgebung: Wenn Sie Microsoft 365 noch nicht einsetzen, können Sie bei der Beauftragung im DATEVasp-Serviceportal angeben, dass Sie eine neue Microsoft 365 Umgebung (Tenant) mit Lizenzen und Support von DATEV bereitgestellt bekommen möchten.
Übernahme eines bestehenden Tenants: Falls Sie bereits über einen Microsoft 365 Tenant verfügen, haben Sie die Möglichkeit, diesen von DATEV übernehmen zu lassen. DATEV wird Ihr Lizenzgeber. Wie bei einer Tenant-Neuanlage durch DATEV profitieren nach der Übernahme Ihres Tenants von folgenden Mehrwerten: Benutzersynchronisation mit DATEVasp, Lizenzverwaltung im DATEVasp-Serviceportal sowie dem DATEV-Support.
Installation der Microsoft 365 Apps ohne Tenant-Übernahme: Alternativ können Sie lediglich die Installation der Microsoft 365 Apps für Ihre DATEVasp-Umgebung anfordern und sich dann mit Ihren lizenzierten Microsoft 365 Konten anmelden. Administration, Benutzermanagement und Support bleiben weiterhin bei Ihrem Lizenzgeber.