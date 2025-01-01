Der Tenant stellt eine Instanz innerhalb der Microsoft Cloud dar, die einer Organisation zugewiesen wird. Er dient als Container für Benutzer, Lizenzen und Einstellungen. Die Zuweisung eines Tenants schafft eine eindeutige Identität für die Organisation. Auf diese Weise werden kundenspezifische Konfigurationen und Daten innerhalb des Tenants organisiert und geschützt.

Wer stellt den Microsoft 365 Tenant bereit?

Es liegen drei verschiedene Bereitstellungszenarien für Ihren Microsoft 365 Tenant vor:

Neue Microsoft 365 Umgebung: Wenn Sie Microsoft 365 noch nicht einsetzen, können Sie bei der Beauftragung im DATEVasp-Serviceportal angeben, dass Sie eine neue Microsoft 365 Umgebung (Tenant) mit Lizenzen und Support von DATEV bereitgestellt bekommen möchten.

Übernahme eines bestehenden Tenants: Falls Sie bereits über einen Microsoft 365 Tenant verfügen, haben Sie die Möglichkeit, diesen von DATEV übernehmen zu lassen. DATEV wird Ihr Lizenzgeber. Wie bei einer Tenant-Neuanlage durch DATEV profitieren nach der Übernahme Ihres Tenants von folgenden Mehrwerten: Benutzersynchronisation mit DATEVasp, Lizenzverwaltung im DATEVasp-Serviceportal sowie dem DATEV-Support.

Installation der Microsoft 365 Apps ohne Tenant-Übernahme: Alternativ können Sie lediglich die Installation der Microsoft 365 Apps für Ihre DATEVasp-Umgebung anfordern und sich dann mit Ihren lizenzierten Microsoft 365 Konten anmelden. Administration, Benutzermanagement und Support bleiben weiterhin bei Ihrem Lizenzgeber.