In seinen ersten Tagen bei DATEV nimmt Koch vor allem eines wahr: Vieles ist bereits auf den Weg gebracht, um den Berufsstand zu stärken – von digitalen Prozesslösungen bis hin zu Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Sein neues Ressort Business Development knüpft daran an und wagt den Blick nach vorn. Die Steuerberatung, so Koch, habe einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Strategien müsse deshalb immer entlang der Eckpfeiler Vertrauen, Sicherheit und Stabilität erfolgen. Für Koch bedeutet Geschäftsentwicklung daher mehr, als nur neue Angebote zu schaffen. Es geht um Orientierung im Wandel – beim Kanzleimanagement, bei Nachwuchsthemen, bei Technologien. „Natürlich werden wir nicht jede Herausforderung lösen. Aber wir können die Kanzleien so begleiten, dass sie in den entscheidenden Fragen zukunftsfähig bleiben – und ein profitables, kontinuierliches Wachstum ermöglichen.“

Ihn beschäftigt nicht nur, wie sich Kanzleiprozesse digitalisieren lassen, sondern auch, wie sich der Berufsstand als solcher wandeln wird. „Die Technologie entwickelt sich derzeit in rasantem Tempo. Das betrifft nicht nur die Kanzleien, sondern alle Beteiligten – von den Mitgliedern bis hin zur Finanzverwaltung.“ Wenn KI in dieser Geschwindigkeit Einzug hält, so Koch, werden manche Abläufe schlicht verschwinden, automatisiert abgewickelt. Die entscheidende Frage lautet daher: Welche Tätigkeiten bleiben? Welche neuen entstehen? Welche Fähigkeiten werden Kanzleien künftig benötigen – und welche Auswirkungen hat dies auf Kooperation und Kollaboration innerhalb des steuerlichen Ökosystems? Dabei richtet er den Blick auch auf die staatliche Seite. Seine Berliner Jahre haben ihm gezeigt, wie intensiv sich Ministerien und Finanzverwaltung selbst mit Digitalisierung befassen. „Wir müssen verstehen, wie sich die Verwaltung neu aufstellt – und welche Rolle der Berufsstand dabei einnimmt“, sagt Koch. Zugleich gehe es darum, die Gestaltung der Zukunft gemeinsam mit den Marktakteuren in die Hand zu nehmen. Ziel müsse es sein, aktiv auf die Entwicklungen einzuwirken und den Wandel im Sinne eines sich transformierenden Berufsstands zu denken. DATEV solle hier Orientierung geben –mit klarem Weitblick.