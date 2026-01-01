Steuersenkungen sind generell zu begrüßen und erfahrene Experten werden auf dem Arbeitsmarkt zweifellos benötigt. Insofern ist die neue Regelung auf den ersten Blick durchaus begrüßenswert. Ob die Aktivrente aber tatsächlich zu mehr Fachkräften führt und ob sie überhaupt verfassungsrechtlich zulässig ist – darüber wurde im Gesetzgebungsprozess heftig gestritten. Man wird abwarten müssen, wie sich das Gesetz bewährt und ob es gerichtlichen Angriffen standhalten wird. Anfangs gab es selbst bei CDU-Abgeordneten Verwirrung darüber, wie die Aktivrente sich auf die Rentenzahlung auswirkt. In der TV-Sendung „Unter den Linden“ bei Phoenix meinte Hendrik Hoppenstedt, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, die Rentenkasse würde durch die Aktivrente entlastet, da die „Rentenzahlung erstmal nicht einsetzt. Wörtlich sagte Hoppenstedt: „Ich kriege dann ja keine Rente, wenn ich weiter verdiene“. Offenbar war der Politiker nicht auf dem neuesten Stand, denn Carsten Linnemann beeilte sich sofort klarzustellen, dass der Nebenverdienst „natürlich“ zusätzlich zur Rentenzahlung erfolge. Dieses Beispiel zeigt, dass die gesetzliche Regelung auch als Entlastung der Rentenkasse angedacht war, man davon aber wieder abgerückt ist. Teuer wird die Aktivrente allemal, denn laut einer Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft könnte sie den Staat jährlich Milliarden kosten – je nachdem wie viele Rentner die Möglichkeit in Anspruch nehmen.