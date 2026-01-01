Bei dem Antragsverfahren wird grundsätzlich zwischen den Anträgen betreffend Drittländern und Anträgen betreffend EU-Mitgliedsstaaten unterschieden. Für im Drittland gezahlte Umsatzsteuer ist der Antrag im Vorsteuer-Vergütungsverfahren grundsätzlich direkt bei der zuständigen ausländischen Erstattungsbehörde auf dem hierzu vorgesehenen Formular und in der jeweiligen Landessprache zu stellen. Der Vergütungszeitraum beträgt in der Regel mindestens drei aufeinanderfolgende Monate und höchstens ein Kalenderjahr. Der Antrag ist grundsätzlich mit Originalrechnungen sowie einer Bescheinigung des zuständigen Finanzamts, welche die Steuernummer des jeweiligen Antragstellers bestätigt – sogenannte Unternehmerbescheinigung – einzureichen. In vielen Ländern gelten Mindestbeträge für die Vergütung. Der Antrag ist regelmäßig bis spätestens 30. Juni des folgenden Kalenderjahrs einzureichen. Eine Entscheidung über den Antrag erfolgt in der Regel innerhalb von sechs Monaten, wobei in der Praxis aber längere Wartezeiten denkbar sind. Soll der Erstattungsantrag für die in einem EU-Mitgliedsstaat entrichtete Umsatzsteuer eingereicht werden, so ist dieser elektronisch über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) zu stellen. Ein Antrag in Papierform ist nicht zulässig. Der Antrag ist innerhalb eines Zeitraums von neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Vorsteuer-Vergütungsanspruch entstanden ist, zu stellen. Das Steueränderungsgesetz 2025 sieht hierbei nun die Änderung mit Wirkung seit dem 1. Januar 2026 vor, so dass entsprechend § 122a Abgabenordnung (AO) Verwaltungsakte wie Steuerbescheide künftig grundsätzlich elektronisch über eine Bereitstellung zum Datenabruf bekanntgegeben werden. Im Vorsteuer-Vergütungsverfahren werden dem BZSt durch im Inland ansässige Unternehmer Anträge auf die Vorsteuer-Vergütung zur Weiterleitung an diesen vom Unternehmer übermittelt. Diese Anträge werden durch das BZSt auf ihre Zulässigkeit vorgeprüft und an den Mitgliedstaat der Erstattung über eine elektronische Schnittstelle weitergeleitet, sofern der Antrag zulässig ist. Ist der Antrag unzulässig und wird er nicht weitergleitet. Der Unternehmer erhält hierüber vom BZSt einen Bescheid.