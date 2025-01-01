Der Weg in die Cloud ist ein stetiger Prozess. DATEV-Geschäftsleitungsmitglied Tina Schulz erklärt, warum sich der Aufwand für vorbereitende Maßnahmen bereits jetzt lohnt.

Die Cloud wird für Kanzleien und Mandanten zum gemein­samen Arbeits- und Datenraum. Sie ist der zentrale Hebel, um Zusam­menarbeit sicherer und effizienter zu machen.

DATEV magazin: Welche Vorteile ergeben sich zukünftig bei der Arbeit in der Cloud?

Tina Schulz: Im Kern geht es um drei Dinge. Erstens: Effizienz und Automatisierung. Automatisierte Prozesse – etwa in der Belegverarbeitung oder beim Zahlungsabgleich – reduzieren manuelle Tätigkeiten und schaffen Freiräume für Beratung. KI-gestützte Funktionen entlasten bei Routineaufgaben, erkennen Unstimmigkeiten und steigern so die Produktivität. Zweitens: Zentrale Datenhaltung und medienbruchfreie Prozesse. Wenn alle Daten sicher im Rechenzentrum liegen, entstehen durchgängige Workflows zwischen Kanzlei und Mandanten. Informationen müssen nicht mehr in verschiedenen Systemen gesucht oder doppelt gepflegt werden. Freigaben, Status und Aufgaben sind jederzeit nachvollziehbar. Drittens: Sicherheit, Stabilität und Skalierbarkeit. Die Cloud basiert auf modernsten Sicherheitsstandards und wird zentral gewartet. Sie ermöglicht uns, schnell Anpassungen, wie gesetzliche Anforderungen, auszuliefern. Gleichzeitig ist klar geregelt, wer worauf zugreifen darf – mit rollenbasierten Rechten und starker Authentifizierung.

Warum ist es sinnvoll, sich schon heute auf den Weg in die Cloud vorzubereiten?

Weil die Zukunft der Zusammenarbeit digital ist und ab 2026 die ersten größeren Umstellungen starten. Wenn Sie jetzt handeln, stärken Sie Ihre Kanzlei gleich doppelt: Sie gewinnen an Effizienz durch durchgängige Prozesse und schaffen die Grundlage für anstehende Umstellungen. Schon heute stehen verschiedene Cloudangebote in Kanzleimanagement, Rechnungswesen, Personalwirtschaft und Steuern zur Verfügung, wie zum Beispiel MyDATEV Kanzlei, DATEV Personal, DATEV Meine Steuern oder die Automatisierungsservices Rechnungen und Bank. Wer diese nutzt, kann schon heute profitieren und vereinfacht spätere Umstellungen.

Gehen Sie einen entscheidenden ersten Schritt in Richtung DATEV-Cloud, und übertragen Sie mit DATEV Basisdaten online Ihre Mandantenstammdaten und Leistungsinformationen in die DATEV-Cloud. Damit haben Sie alle relevanten Informationen für andere Cloudlösungen zentral im Zugriff, und die Daten werden automatisch mit dem DATEV-Arbeitsplatz synchronisiert, sodass alle Änderungen sowie neue Mandate ohne manuellen Aufwand aktualisiert werden. Diese und weitere Maßnahmen verkürzen den späteren Wechsel und erhöht die Qualität Ihrer Prozesse.

Das sind nachvollziehbare Schritte – aber bringt das nicht auch enormen Aufwand mit sich?

Ja, doch genau diese Vorbereitung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der Weg in die Cloud gelingt. Deshalb mein Appell: Werden Sie jetzt aktiv. Sie gehen diesen Weg nicht allein. Mit dem DATEV Umstellungscockpit stellen wir ein zentrales Werkzeug bereit, das Sie strukturiert durch den Prozess der Umstellungen führt. Die Vorbereitungen kosten Energie, aber sie zahlen sich aus: Der Übergang in die Cloud wird dadurch spürbar leichter. Lassen Sie uns diesen Weg jetzt gemeinsam starten – und ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam schaffen.