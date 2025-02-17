Nürnberg, 17. Februar 2025: Mit ihrer Weihnachtsspende setzt die DATEV eG auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung: Mit einer Spendensumme von insgesamt 150.000 Euro unterstützt die Genossenschaft ein Leuchtturmprojekt sowie 22 regionale Initiativen, die sich beispielsweise für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche, Seniorinnen und Senioren oder Personen mit besonderem Förderbedarf engagieren.

„Wir möchten mit unserem Engagement gezielt Organisationen und Initiativen fördern, die einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten und den Zusammenhalt fördern“, betont Julia Bangerth, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Chief Operating Officer von DATEV. Die DATEV-Mitglieder – aus der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und aus Anwaltskanzleien - konnten wie in den vergangenen Jahren Projekte aus ganz Deutschland dafür vorschlagen.

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Veranstaltung zur Weihnachtsspende überreichte Julia Bangerth gemeinsam mit Simone Wastl, Mitglied der Geschäftsleitung und Head of Corporate Communications, am 14. Februar 2025 die Spendenchecks im IT-Campus von DATEV.