Nürnberg, 20. Februar 2026: Der deutsche Mittelstand ist schwach ins Jahr 2026 gestartet, wie die aktuellen Daten des DATEV Mittelstandsindex zeigen. Zwar legt der Umsatzindex im Januar saison- und kalenderbereinigt um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, im Vergleich zum Vorjahr liegt er aber nach wie vor leicht im Minus (-0,7 Prozent).

„Der Mittelstand startet verhalten ins Jahr: Die Umsätze sind weiterhin rückläufig und auch die Beschäftigung geht weiter zurück“, fasst Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG, die Ergebnisse zusammen. „Entgegen mancher optimistischen Verlautbarungen gibt es derzeit keine belastbaren Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung.“