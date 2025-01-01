Der Mutterschutz für eine schwangere Mitarbeiterin beginnt in dem Moment, in dem Sie als Arbeitgeber von der Schwangerschaft erfahren. Ab diesem Zeitpunkt sind die Arbeitsbedingungen zu überprüfen, und es gelten zahlreiche Regeln, um die Gesundheit der werdenden Mutter und des Kindes zu schützen. Umgangssprachlich beschreibt der Mutterschutz die Frist, in der Frauen vor und nach der Geburt nicht beschäftigt werden dürfen.

Es gilt:

Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin muss eine schwangere Mitarbeiterin nicht arbeiten. Sie darf allerdings auf eigenen Wunsch weiter beschäftigt werden und hat das Recht, ihre Meinung jederzeit zu ändern.

muss eine schwangere Mitarbeiterin nicht arbeiten. Sie darf allerdings auf eigenen Wunsch weiter beschäftigt werden und hat das Recht, ihre Meinung jederzeit zu ändern. Anders ist die Rechtslage bei der Schutzfrist nach der Geburt. In dieser Zeit dürfen Arbeitgeber Frauen nach der Entbindung auf keinen Fall beschäftigen.

Der Mutterschutz nach der Geburt dauert acht Wochen.

Kommt das Kind vor dem errechneten Termin auf die Welt, verlängert sich die Schutzfrist um diese Zeit.

Bei medizinischen Frühgeburten (Geburtsgewicht weniger als 2.500 Gramm), Mehrlingsgeburten und auf Antrag bei der Krankenkasse auch nach der Geburt eines Kindes mit Behinderung verlängert sich die Schutzfrist auf zwölf Wochen.

Die Elternzeit müssen Sie als Arbeitgeber aufgrund der gesetzlichen Regelungen zwar genehmigen, die Eltern sind jedoch nicht verpflichtet, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen.

Für die unbezahlte Freistellung über die Elternzeit gilt:

Für ein Kind können Eltern maximal 36 Monate Elternzeit beantragen.

beantragen. Der Anspruch auf Elternzeit endet am Tag vor dem achten Geburtstag des Kindes.

Anders als beim Mutterschutz sind bei der Elternzeit der Beginn und das Ende frei wählbar .

. Elternzeit kann in mehreren Etappen genommen werden. Sogar tage-, wochen- oder monatsweise ist eine Verteilung möglich.

Allerdings dürfen ab dem dritten Lebensjahr des Kindes nur 24 Monate Elternzeit genommen werden, mindestens zwölf Monate müssen auf die Phase davor entfallen.

Der Elternteil, der in Elternzeit gehen möchte, muss den Anspruch spätestens sieben Wochen vor Beginn bei Ihnen als Arbeitgeber anmelden. Nur in Ausnahmefällen (z. B. nach einer Frühgeburt oder bei nicht rechtzeitig geplanter Adoptionspflege) ist eine Verkürzung der Frist möglich. So stellt der Gesetzgeber sicher, dass Sie rechtzeitig Ersatz für den ausfallenden Mitarbeiter beschaffen können.