Kundenstimme
„An DATEV schätze ich sehr die Professionalität des Unternehmens und den Support. Dadurch, dass wir mit DATEV die gleiche Software verwenden wie unser Steuerberater, ist die Kommunikation, der Austausch von Daten sowie das gesamte Abschlussprozedere sehr viel einfacher geworden, das spart Zeit und Geld. Sehr praktisch ist auch die Anbindung an die DATEV Solution Partner ELO und Corporate-Planner für uns.“
— Stefan Escher,
Verwaltungsleiter (Rechnungswesen, Personal, EDV)
Eingesetzte Softwarelösungen von DATEV
- LODAS comfort
- Software für das Rechnungswesen
- Unternehmen online
- Kostenrechnung classic
- Anlagenbuchführung
- Zahlungsverkehr