Unternehmerischer Weitblick, eine gradlinige Unternehmensphilosophie und 100 Jahre Tradition bilden den Grundstein für das in vierter Generation familiengeführte Fünf-Sterne-Luxusresort im Allgäu.

Das Sonnenalp Resort steht für Wellness- und Familienurlaub in Perfektion, Golfsport, kreative Küchenkunst und Wintersport auf Weltklasse-Niveau.