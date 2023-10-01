Highlights
- Integriertes Planungsmodell
- Hohe Sicherheit
- Self-Service-Ansatz
- Integration betriebswirtschaftlicher Logiken
- Unabhängig von Unternehmensgröße und Branche
Weitere Funktionen
- Umsatz- und Kostencontrolling
- Personalcontrolling
- Integrierte Finanzplanung
- Unternehmensreporting
- Konzernabschlüsse (HGB/IFRS)
- Dashboards und Live-Reporting
- Nahtlos mit DATEV verbunden
- Drill-Down auf Belegebene
- Über 300 Planungsfunktionen (ggf. Predictive Planning)
- Szenarien und Simulationen
Corporate Planning Software ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Zur Nutzung der Schnittstelle wird zusätzlich das Tool DATEVconnect Kontobuchungen benötigt.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
KRExport
Mit der Schnittstelle KRExport können Stamm- und Bewegungsdaten im Bereich des Rechnungswesens sowie Daten der Anlagenbuchführung und Kostenrechnung an die Corporate Planning Software übergeben werden.
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 299,00 Euro/Monat.
Weitere Informationen auf Anfrage beim Partner.
