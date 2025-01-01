Der Programmservice steht Ihnen bei Einzelfragen zur Vollmachtsdatenbank zur Verfügung.

Der Programmservice ist kostenpflichtig, näheres zu den Preisen entnehmen Sie der Preisliste (auf Seite 221 unter dem Punkt Zusatzangebote).

Ab dem 1. Juni 2024 können Sie über unseren Terminservice einen Termin mit uns vereinbaren. Buchen Sie bei Service-Anfragen zur Vollmachtsdatenbank den Rückruf einer Fachkraft zu Ihrem Wunschtermin.

So können Sie die Termine besser einplanen und haben dadurch keine Wartezeit. Durch eine möglichst genaue Beschreibung Ihres Anliegens kann sich die Fachkraft bereits im Vorfeld mit dem Sachverhalt beschäftigen.

Ein nicht benötigter Termin kann storniert werden.

Für DATEV-Mitglieder:

Für alle anderen Kunden:

E-Mail an: vollmachtsdatenbank@service.datev.de