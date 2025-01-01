SmardCards sind in der Regel E-Mail-Adressen zugeordnet. Diese können nur an die neue Mitgliedschaft angepasst werden, wenn diese nicht für eine Signatur verwendet wurden.

Übertragungen und Löschungen von SmartCards können Sie formlos schriftlich an Service-Mitgliedschaften senden. Es müssen abgebender und übernehmender Berater unterschreiben.

Wir empfehlen Ihnen, alle Anträge (SmartCard-Veränderungen, Software-Veränderungen, Beraternummern-Überträge) gesammelt an Service-Mitgliedschaften zu senden.