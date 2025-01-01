Planungshilfe Gesprächsleitfaden
Ziel ist es, die klare Zusammenführung oder Trennung des Mandanten-Datenbestands und die Arbeitsfähigkeit zu einem festgelegten Zeitpunkt sicherzustellen.
Besonderheiten beachten
- Berücksichtigen Sie die Datenschutzrichtlinien, die Kündigungspflichten sowie Besonderheiten bei der Nutzung des DATEVasp-Angebots und beim DATEV Dokumenten-Management-System.
- Planen Sie Stillstände im Bereich der Rechnungsschreibung in DATEV Eigenorganisation und der leistungserstellenden Anwendungen ein.
- Für die Datentrennung in DATEV Eigenorganiotion classic / comfort wird eine Vorlaufzeit benötigt.