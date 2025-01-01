Wenn Sie bei einer Kanzleifusion oder -trennung die genutzte IT-Infrastruktur anpassen müssen, ist es wichtig, im Vorfeld die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die EDV-Systeme zu erneuern oder zusammenzulegen.

Ebenso kann es zu Veränderungen bei der Software-Nutzung führen, z.B.:

Ändert sich durch die Fusion oder Trennung das Software-Portfolio?

Werden zusätzliche oder weniger Software-Lizenzen benötigt?

Werden andere Derivate benötigt (beispielsweise Lohn und Gehalt classic / comfort oder Eigenorganisation compact / classic / comfort)?

Wenn Sie in Betracht ziehen, Ihre IT-Systeme in die Cloud auszulagern und Fragen zum Software-Portfolio und zu den Lizenzen haben, berät Sie Ihr kundenverantwortlicher Mitarbeiter gerne.