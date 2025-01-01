Dieser Abschnitt betrachtet nur die Besonderheiten in Verbindung mit DATEVasp / DATEV-SmartIT. Bei Fragen zu PARTNERasp wenden Sie sich an Ihren DATEV-System-Partner.

Eine Datenzusammenführung oder -trennung wird nicht durch IT-Management durchgeführt.

Durch IT-Management wird kein Exportieren einzelner Datensätze aus einer Datenbank durchgeführt. Es werden bereitgestellte, definierte DATEV-Datenbanken, weitere Daten (z.B. Microsoft Office-Daten) und Mail-Postfächer auf eine externe Festplatte (vom Kunden zu stellen) oder, wenn das Zielsystem DATEVasp / DATEV-SmartIT ist, auf das Zielsystem übertragen.