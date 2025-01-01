Produkt-Information
DATEV Mittelstand Faktura ist eine kompakte Softwarelösung für kleine und mittlere Unternehmen, die Sie beim Verkaufsprozess vom Angebot bis zur Rechnungserstellung unterstützt. Ihre Belege können Sie digital in der Dokumentenablage ablegen. Nähere Infos finden Sie im DATEV Hilfe-Center in der Leistungsbeschreibung (Dok.-Nr. 0903274). Wenn Sie DATEV Mittelstand Faktura installieren, werden folgende Programme automatisch mitinstalliert:
- DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung
- Servicetool
Datenaustausch mit dem steuerlichen Berater
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Verkaufsbelege elektronisch an Ihren steuerlichen Berater zu übertragen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1036409.
Einsatz weiterer DATEV-Programme
Die folgenden DATEV-Programme erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit, wenn Sie DATEV Mittelstand Faktura in Ihrem Unternehmen verwenden. Stimmen Sie sich vor dem Einsatz dieser Programme bitte mit Ihrem steuerlichen Berater ab.
RZ-Kommunikation
Mit dem Programm RZ-Kommunikation (DATEV Hilfe-Center, 1033970) können Sie Ihre Daten abgesichert ins DATEV-Rechenzentrum senden und von dort holen. Das DATEV-Rechenzentrum bietet Ihnen die Möglichkeit der Datensicherung und Archivierung, der Weiterleitung von Zahlungsaufträgen und des Holens von Kontoumsätzen.
Voraussetzung für den Datenaustausch mit dem DATEV-Rechenzentrum sind:
Sicherheitspaket mIDentity / Sicherheitspaket
Das Sicherheitspaket (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0903224) gewährleistet die sichere Übertragung von Daten an und vom DATEV-Rechenzentrum via Internet und DATEV online, die sichere Übertragung von E-Mails (fortgeschrittene Signatur und Verschlüsselung) und die fortgeschrittene Signatur von Dokumenten. Dabei setzt DATEV neueste Verschlüsselungsverfahren auf Basis von Mikroprozessorchipkarten (DATEV-SmartCard) ein.
DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung
Mit dem Programm DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0904180) können Sie DATEV-Benutzer verwalten und die Zugriffe auf DATEV-Programme benutzerdefiniert steuern.
Fernbetreuung online
Fernbetreuung online (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 0903202) kann nur nach Absprache mit einem DATEV-Mitarbeiter eingesetzt werden, z. B. bei Service-Fällen. Mit Fernbetreuung online kann einem Programmspezialisten der DATEV direkter Zugriff auf Kunden-PCs ermöglicht werden. Der Fernbetreuungs-Zugang erfolgt dabei über eine verschlüsselte Internet-Verbindung.
Servicetool
Das Servicetool prüft die Konfiguration und Installation der für den Einsatz von DATEV-Software unterstützten Betriebssysteme. Zusätzlich werden die installierten DATEV-Anwendungen auf ihre korrekte Installation und Konfiguration überprüft.
Installation
Die durchschnittliche Installationszeit beträgt erfahrungsgemäß 60 bis 120 Minuten. Die Dauer ist von mehreren Einflussfaktoren abhängig (u.a. Hardware, Betriebssystem, Servicepack-/Hotfix-Stand, Virenscanner, Neu-/Updateinstallation, installierte Microsoft-Laufzeiten, Datenbeständen etc.) und kann deutlich variieren.
Hinweis zu Antivirenprogrammen
Antivirenprogramme anderer Hersteller beeinflussen häufig die Dauer der Installation und können zu Störungen des Installations-/Updatevorgangs führen. Eine detaillierte Aufstellung aller uns bekannten Auffälligkeiten finden Sie im Dokument Unverträglichkeiten der DATEV-Software mit Antivirenprogrammen (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080028).
Für eine reibungslose Installation kann daher eine temporäre Deaktivierung des Antivirenprogramms hilfreich sein. Beachten Sie dabei bitte folgende Sicherheitsaspekte:
- Stellen Sie sicher, dass das Antivirenprogramm für die Dauer der Installation deaktiviert bleibt (Einstellungen des Antivirenprogramms).
- Nutzen Sie nicht das Internet und öffnen Sie keine E-Mails, während das Antivirenprogramm deaktiviert ist.
- Verwenden Sie während der Installation keine ungeprüften Wechseldatenträger (USB-Sticks, externe Festplatten etc.).
- Aktivieren Sie nach Beendigung der Installation wieder Ihr Antivirenprogramm.
Erstmalige Installation auf neuem PC
Wenn Sie sich einen neuen PC angeschafft haben und möchten auf diesem erstmalig die DATEV-Software installieren, beachten Sie die Hinweise im Dokument Austausch eines Rechners oder Arbeitsplatz-Betriebssystems (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080020).
Einarbeitung
Zur Einarbeitung in DATEV Mittelstand Faktura stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Hilfe im Programm
Im Programm finden Sie in der Menüleiste unter Hilfe | Hilfe-Center eine umfangreiche Hilfe zu allen Programmfunktionen. Über den Zusatzbereich Hilfe am rechten Bildschirmrand können Sie jederzeit auf die Hilfen im Arbeitsbereich sowie auf weiterführende Informationen zugreifen.
Mit der Funktionstaste F1 erhalten Sie ebenfalls eine Hilfe zum aktiven Fenster.
Hilfsangebote online
Zur Ergänzung der Hilfe im Programm steht Ihnen das DATEV Hilfe-Center im Internet zur Verfügung. Darin finden Sie stets aktualisierte Informationen und die Antworten auf die häufigsten Fragen (FAQ) zum Programm. Oder Sie wählen den Weg über den Service für Anwender.
Im Service für Anwender finden Sie anlassbezogen aktuelle Informationen zu den Programmen sowie - bei Bedarf - Downloads und Service-Releases. Über diesen Weg können Sie auch auf das DATEV Hilfe-Center im Internet zugreifen.
Sie starten den Service für Anwender direkt aus dem Programm über Hilfe | Aktuelles online.
Um den Service nutzen zu können, muss der Internet-Zugang aktiviert sein.
Bei weiteren Fragen können Sie den kostenpflichtigen DATEV Programm-Service auch schriftlich über den Servicekontakt erreichen (Aufruf aus dem DATEV Hilfe-Center). Dafür benötigen Sie einen authentifizierten Zugang über DATEV mIDentity compact oder DATEV SmartLogin sowie einen aktivierten Internet-Zugang.
Schulungsangebot
Einen Überblick über das Schulungsangebot erhalten Sie im Internet unter go.datev.de/wissen.