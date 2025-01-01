Antivirenprogramme anderer Hersteller beeinflussen häufig die Dauer der Installation und können zu Störungen des Installations-/Updatevorgangs führen. Eine detaillierte Aufstellung aller uns bekannten Auffälligkeiten finden Sie im Dokument Unverträglichkeiten der DATEV-Software mit Antivirenprogrammen (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080028).

Für eine reibungslose Installation kann daher eine temporäre Deaktivierung des Antivirenprogramms hilfreich sein. Beachten Sie dabei bitte folgende Sicherheitsaspekte: