ZUGFeRD integriert als hybrides Datenformat strukturierte Rechnungsdaten im XML-Format in ein PDF-Dokument (PDF/A-3). Der Rechnungsversand erfolgt grundsätzlich in Form des PDF-Dokuments (= sichtbare Komponente der Rechnung), innerhalb dessen ein sogenanntes „inhaltsgleiches Mehrstück“ derselben Rechnung - in Form von XML-Daten - mitversendet wird. Beide Komponenten (PDF und XML) müssen in Bezug auf die Rechnungsangaben nach §§ 14, 14a UStG ein identisches Mehrstück darstellen. Konkret bedeutet dies, dass es keine inhaltlichen Abweichungen zwischen PDF und XML-Datei geben darf. Die inhaltlich identischen strukturierten Rechnungsdaten in Form der XML-Daten ermöglichen die elektronische Verarbeitung der Rechnung und damit eine Effizienzsteigerung in den Rechnungsverarbeitungsprozessen.