Stellungnahmen der DATEV eG erfolgen ausschließlich aus dem Blickwinkel des Unternehmens als berufsständischer IT-Dienstleister, insofern werden sie unabhängig von Stellungnahmen berufsständischer Organisationen wie Kammern und Verbänden abgegeben.
Hinweise und Einschätzungen der DATEV eG zu den öffentlichen Konsultationen der EU-Kommission über das endgültige Mehrwertsteuersystem für den grenzüberschreitenden EU-Handel
März 2017
DATEV-Anmerkungen zur EU-Datenwirtschaft
April 2017
Stellungnahme der DATEV eG zum Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von MwSt-Betrug
Juni 2019
Stellungnahme der DATEV eG zu den Datenstrategien der Bundesregierung und der EU-Kommission
März 2020
Stellungnahme der DATEV eG zur Überarbeitung der Richtlinie im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller Informationen
März 2020
Stellungnahme der DATEV eG zur Digital Finance, Retail Payment und Krypto-Assets Konsultation der EU-Kommission
Juni 2020
DATEV-Stellungnahme zur Überarbeitung der NIS-Richtlinie und dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0
September 2020
DATEV-Stellungnahme zur Einführung einer Digitalabgabe in der EU
März 2021
DATEV-Stellungnahme Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter
April 2022
DATEV-Stellungnahme zum Legislativpaket der EU-Kommission „Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter“
Februar 2023