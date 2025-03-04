Das DATEV-Botschafter:innen-Programm und insbesondere die DATEV-Botschafter:innen leisten einen enorm wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung der DATEV eG.
Eure vielfältige Positionierung und eure authentische Art und Weise die DATEV eG nach außen zu präsentieren, macht unsere Unternehmenskultur erlebbar, transparent und uns als Unternehmen glaubwürdig. Und das hat nicht nur einen positiven Effekt auf potenzielle neue Mitarbeitende, sondern vor allem auch auf unsere Mitglieder und Kund:innen getreu dem Motto - da tut sich was.
Mit euren wertvollen Beiträgen sorgt ihr für Authentizität, Dynamik und Empathie. Also genau das, was wir in Zeiten der #Multitransformation so dringend benötigen!
Julia Bangerth
DATEV-Botschafterin & COO und CHRO
Unternehmenskommunikation besteht heute zwingend aus zwei Bestandteilen: aus professioneller, verlässlicher, zentraler Kommunikation; und aus der Befähigung der Organisation zu dezentraler Kommunikation.
Das Botschafter-Programm ist hierbei ein wichtiger Baustein und ein Leuchtturm-Projekt. Unsere Botschafter sind reichweiten- und meinungsstarke Multiplikatoren, die Mitgliedern, Kunden und Interessenten auf Augenhöhe begegnen, sich mit ihnen über DATEV-Themen austauschen und für ein positives Markenerlebnis sorgen.
Christian Buggisch
DATEV-Botschafter & Leitung Corporate Content und Media
Ich bin sehr stolz darauf DATEV-Botschafterin zu sein. Anlass zum Mitmachen war für mich vor zwei Jahren, dass ich meine Social-Media-Skills verbessern und mein Netzwerk erweitern wollte – vor allem mit Menschen, die der DATEV positiv gesonnen sind!
Und diese beiden Ziele habe ich durch eure Community definitiv erreicht!
Lisa Jordan
DATEV-Botschafterin
Für mich war die Strategie "From Image to Expertise" im letzten Jahr der Anstoß wirklich aktiv auf LinkedIn und als Botschafterin zu werden. Mir bringt der Austausch mit Branchenkolleginnen und -kollegen auch viel Input für meine tägliche Arbeit.
Melanie Leisgang
DATEV-Botschafterin
Ich finde den regelmäßigen Austausch in der Community sehr gut und wichtig. Insbesondere die Einblicke in die Social-Media-Aktivitäten anderer Firmen finde ich sehr interessant und freue mich auf Wiederholungen. Außerdem waren bisherige Workshops, wie z. B. das LEGO Serious Play zur Herausarbeitung unserer Community-Werte für mich ein voller Erfolg.
Solche Aktivitäten schweißen die Community zusammen.
Mario Ciarmoli
DATEV-Botschafter