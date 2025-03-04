Das DATEV-Botschafter:innen-Programm und insbesondere die DATEV-Botschafter:innen leisten einen enorm wichtigen Beitrag zur Wahrnehmung der DATEV eG.

Eure vielfältige Positionierung und eure authentische Art und Weise die DATEV eG nach außen zu präsentieren, macht unsere Unternehmenskultur erlebbar, transparent und uns als Unternehmen glaubwürdig. Und das hat nicht nur einen positiven Effekt auf potenzielle neue Mitarbeitende, sondern vor allem auch auf unsere Mitglieder und Kund:innen getreu dem Motto - da tut sich was.

Mit euren wertvollen Beiträgen sorgt ihr für Authentizität, Dynamik und Empathie. Also genau das, was wir in Zeiten der #Multitransformation so dringend benötigen!

Julia Bangerth

DATEV-Botschafterin & COO und CHRO