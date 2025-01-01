Zu Beginn verfolgte das Programm das Ziel, die Attraktivität von DATEV als Arbeitgeber zu steigern und damit das Image des Unternehmens positiv zu beeinflussen. Dabei stand die Zielgruppe potenzieller Bewerberinnen und Bewerber sowie interessierter Externer im Vordergrund.

Mit zunehmender Professionalisierung des Programms, stieg die Nachfrage nach Themen, die auch unseren Mitgliedern sowie Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert liefern. Mithilfe interner Unterstützungsangebote konnten sich bereits einige Botschafterinnen und Botschafter als Fachexpertinnen- und Experten auf Social Media platzieren. Social Media wird dadurch immer mehr zu einem weiteren wichtigen Kontaktpunkt zu unseren Zielgruppen.