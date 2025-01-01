Wir sind DATEV
Die Aktivitäten unserer DATEV-Botschafterinnen und -Botschafter sind eine wichtige Ergänzung zur zentralen Kommunikation über die DATEV-Unternehmensaccounts. Denn sie geben authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag bei DATEV und werden gleichzeitig als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für ihre Themen extern sichtbar.
From Image to Expertise – der Weg zu mehr fachlicher Kommunikation
Zu Beginn verfolgte das Programm das Ziel, die Attraktivität von DATEV als Arbeitgeber zu steigern und damit das Image des Unternehmens positiv zu beeinflussen. Dabei stand die Zielgruppe potenzieller Bewerberinnen und Bewerber sowie interessierter Externer im Vordergrund.
Mit zunehmender Professionalisierung des Programms, stieg die Nachfrage nach Themen, die auch unseren Mitgliedern sowie Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert liefern. Mithilfe interner Unterstützungsangebote konnten sich bereits einige Botschafterinnen und Botschafter als Fachexpertinnen- und Experten auf Social Media platzieren. Social Media wird dadurch immer mehr zu einem weiteren wichtigen Kontaktpunkt zu unseren Zielgruppen.
Wo und wie Sie uns finden
Die DATEV-Botschafter und -Botschafterinnen sind mit ihren persönlichen Accounts insbesondere auf LinkedIn, aber auch auf Instagram aktiv. Sie erkennen unsere Corporate Influencer an den Hashtags #DATEVBotschafter, #DATEVBotschafterin oder #WirsindDATEV sowie an einer Kennzeichnung als DATEV-Mitarbeitende in ihrer Bio. Auch wenn die Relevanz von Hashtags auf Social Media in der Vergangenheit nachgelassen hat, machen sie dennoch die Zusammengehörigkeit unserer Community sichtbar und schaffen ein Gemeinschaftsgefühl.
Unsere Werte
Alle DATEV-Botschafterinnen und Botschafter halten sich an folgende Werte, Prinzipien und Verhaltensweisen.
Wie der Hashtag #WirsindDATEV bereits impliziert: Als Botschafterinnen und Botschafter agieren wir als Einheit und werden auch als solche wahrgenommen. Deshalb committen sich alle DATEV-Botschafterinnen und Botschafter, wenn sie Teil unserer Community werden, auf folgende Werte, Prinzipien und Verhaltensweisen.
Neben diesem Botschafter-Code-of-Conduct bieten die Social-Media-Guidelines den Rahmen für die Aktivitäten der Botschafterinnen und Botschafter in den sozialen Medien.
Mehr über das DATEV-Botschafter-Programm
Sie möchten auch DATEV folgen?
DATEV-Unternehmensaccounts in den Sozialen Medien