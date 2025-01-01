Auch wenn die Sozialen Medien heute ein selbstverständlicher Teil der Kommunikationslandschaft sind und von vielen Menschen privat und beruflich genutzt werden, gibt es teils Unsicherheiten im Umgang mit diesen Medien und Fragen danach, was erlaubt ist und was nicht. Auch haben digitale Diskussionen eine andere Dynamik als man das vom analogen Leben gewohnt ist.

Daher bieten wir unseren DATEV-Botschafterinnen und -Botschaftern ein umfassendes Unterstützungsangebot vom Profilaufbau bis hin zu Analysemöglichkeiten des eigenen Contents. Dabei setzen wir auf einen bunten Mix aus Selbstlernangeboten, z.B. in Form von Lernvideos und Lernen innerhalb der Community im Rahmen von Präsenzworkshops.

Einen Einblick hinter die Kulissen der Produktion unserer Lernvideos erhaltet ihr hier: