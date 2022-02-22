Online-Publikationen
Corporate Influencing im Genossenschaftskontext
Michaela Wüst im Interview für das Verbandsmagazin des Genossenschaftsverbands Bayern
Personal Branding
Michaela Wüst im Interview mit dem Personal Branding Institute
So verbessert das Corporate Influencer Konzept Ihre Markenkommunikation
bürobesuch.de
Wie aus Influencern Botschafter werden – ein Erfahrungsbericht
Christian Buggischs Blog
Vom Mitarbeiter zum Corporate Influencer
DATEV Trialog - Das Magazin für erfolgreiche Unternehmen & Selbstständige
Bücher
Sichtbare Frauen - So nutzt du LinkedIn & Co. als Karriere-Booster
Christina Richter, Campus Verlag; 1. Edition (8. März 2023)
Die neue Macht der Corporate Influencer - Wie Mitarbeiter:innen die Kommunikation von Unternehmen verändern
Klaus Eck, Redline Verlag (22. Februar 2022)
Aufbruch in die digitale Dimension: Wie zehn Jahre Social Media die Businesskommunikation verändert haben
Jacqueline Althaller, Redline Verlag (23. Februar 2021)
Markenbotschafter – Erfolg mit Corporate Influencern. Überblick, Strategie, Praxis, Tools
Kerstin Hoffmann, Haufe; 1. Auflage 2020 (20. Mai 2020)
Podcasts
Was motiviert Corporate Influencer?
Michaela Wüst im Interview mit Be Your Brand
Social Selling mit Britta Brehens und Michaela Wüst
Der Corporate Influencer Club Audio
Social-Media-Geflüster mit Sinah & Michi
Social-Selling-Insights: Strategien (bei DATEV eG) und Expertenmeinungen für den Vertrieb via Social Media
Einführung eines Mitarbeiter-Botschafter-Programms
Sinah Titzmann mit straighttobusiness.de
Corporate Influencer mit Sinah Titzmann: Tipps und Best Practices aus der Praxis bei DATEV
LinkedIn Lounge
Authentizität im Digitalen Zeitalter: Die Corporate Influencer von DATEV - mit Sinah Titzmann
Der Corporate Influencer Podcast