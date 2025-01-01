Phase 1: Eine geeignete Kanzlei finden
Um eine geeignete Kanzlei zu finden, bietet DATEV folgende Möglichkeiten:
1. DATEV Kanzleibörse
Die DATEV Kanzleibörse ist die größte überregionale Börse in Deutschland.
2. Regionale Veranstaltungen zur Nachfolge
Regionale Veranstaltungen wie beispielsweise Sprechtage und Speed-Dating. Sprechen Sie Ihren Kundenverantwortlichen im Außendienst an.
Phase 2: Nach dem Kauf (gilt nur für Existenzgründer)
Sie haben die Kanzlei als Existenzgründer übernommen und möchten sie nun nach Ihren Vorstellungen ausrichten. DATEV unterstützt Sie dabei mit einem speziellen Förderprogramm für Existenzgründer. Diese Förderung gilt auch für den Kauf innerhalb der Familie.