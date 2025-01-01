Die richtige Vorbereitung ist das A und O mit dem Sie Ihre Kanzlei fit für die Nachfolge machen können. Bei der DATEV-Kanzleibewertung wird der Wert einer Kanzlei mit Hilfe des Umsatzverfahrens errechnet. Das dient als Ausgangspunkt, um die weitere strategische Entwicklung einer Kanzlei zu planen.
Phase 1: Unterstützungsangebote zur Vorbereitung der Nachfolge
Sie möchten den Wert Ihrer Kanzlei bestimmen und gegebenenfalls wertsteigernde Maßnahmen einleiten? Bei der DATEV-Kanzleibewertung wird der Wert einer Kanzlei mit Hilfe des Umsatzverfahrens errechnet. Dabei wird der nachhaltige Umsatz mit einem individuell ermittelten Bewertungsfaktor multipliziert.
Phase 2: Übergabepartner / Nachfolger finden
Um einen geeigneten Übergabepartner / Nachfolger zu finden, bietet DATEV folgende Möglichkeiten:
1. DATEV Kanzleibörse
Die DATEV Kanzleibörse ist die größte überregionale Börse in Deutschland.
2. Regionale Veranstaltungen zur Nachfolge
Regionale Veranstaltungen wie beispielsweise Sprechtage und Speed-Dating. Sprechen Sie Ihren Kundenverantwortlichen im Außendienst an.
Phase 3: Nach der Übergabe
Sie haben die Übergabe abgewickelt und bereiten sich nun auf Ihren wohlverdienten Ruhestand vor. Sie haben im privaten Umfeld noch Mandaten, die Sie auch weiterhin betreuen möchten? Dafür gibt es das DATEV Softwarepaket für den Ruhestand:
DATEV Softwarepaket für den Ruhestand
- 120,50 Euro pro Monat
- 1 PC-Arbeitsplatz