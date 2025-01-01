Um einen geeigneten Übergabepartner / Nachfolger zu finden, bietet DATEV folgende Möglichkeiten:

1. DATEV Kanzleibörse

Die DATEV Kanzleibörse ist die größte überregionale Börse in Deutschland.

2. Regionale Veranstaltungen zur Nachfolge

Regionale Veranstaltungen wie beispielsweise Sprechtage und Speed-Dating. Sprechen Sie Ihren Kundenverantwortlichen im Außendienst an.