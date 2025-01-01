Die DATEV-Partnerschaft für Bildung: Ihr Wunsch - unser Auftrag

DATEV engagiert sich seit mehr als 20 Jahren in der Qualifizierung potenzieller Mitarbeiter in Kanzleien - bundesweit und über alle Schultypen hinweg. Weitere Details finden Sie im Top-Thema für Bildungspartner unter www.datev.de/bildung. Oder nutzen Sie die Chance, mit dem Kontaktformular mit uns ins Gespräch zu kommen.