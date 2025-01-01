Zertifiziertes Wissen
Der DATEV-Führerschein ist ein Zertifizierungsangebot der DATEV-Partnerschaft für Bildung in Kooperation mit Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Er ist ein aus mehreren Modulen bestehendes Schulungsangebot für Studierende, um theoretische Branchen- und praktische Softwarekenntnisse zu vermitteln - mit klarer Ausrichtung auf den steuerberatenden Berufsstand.
Der DATEV-Führerschein als Veranstaltungsreihe kombiniert Präsenz- und Selbstlernangebote. Die Inhalte werden je nach Modul als E-Learning-Einheit zum Selbststudium vermittelt oder durch Professoren und Dozenten der Hochschule.
Der DATEV-Führerschein als Veranstaltungsreihe kombiniert Präsenz- und Selbstlernangebote. Die Inhalte werden je nach Modul als E-Learning-Einheit zum Selbststudium vermittelt oder durch Professoren und Dozenten der Hochschule.
Die Module des DATEV-Führerscheins im Überblick
Lernziele des DATEV-Führerscheins im Detail
Status
Welche Hochschulen zurzeit den DATEV-Führerschein anbieten, und ob gegebenenfalls eine Hochschule in Ihrer Nähe dabei ist, erfahren Sie durch die Nutzung der folgenden Suche. Bitte geben Sie mindestens die erste Ziffer der PLZ oder die ersten drei Buchstaben des Ortsnamens ein.
Zur Bildungspartner-Suche
Die DATEV-Partnerschaft für Bildung: Ihr Wunsch - unser Auftrag
DATEV engagiert sich seit mehr als 20 Jahren in der Qualifizierung potenzieller Mitarbeiter in Kanzleien - bundesweit und über alle Schultypen hinweg. Weitere Details finden Sie im Top-Thema für Bildungspartner unter www.datev.de/bildung. Oder nutzen Sie die Chance, mit dem Kontaktformular mit uns ins Gespräch zu kommen.