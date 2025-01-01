Der DATEV-Führerschein ist ein Zertifizierungsangebot der DATEV-Partnerschaft für Bildung in Kooperation mit Hochschulen und Universitäten in Deutschland. Er ist ein aus mehreren Modulen bestehendes Schulungsangebot für Studierende, um theoretische Branchen- und praktische Softwarekenntnisse zu vermitteln - mit klarer Ausrichtung auf den steuerberatenden Berufsstand.



Der DATEV-Führerschein als Veranstaltungsreihe kombiniert Präsenz- und Selbstlernangebote. Die Inhalte werden je nach Modul als E-Learning-Einheit zum Selbststudium vermittelt oder durch Professoren und Dozenten der Hochschule.

Die Module des DATEV-Führerscheins im Überblick

Lernziele des DATEV-Führerscheins im Detail