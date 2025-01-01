SAP Ariba ist eine cloudbasierte Plattform, die eine digitale und durchgängige Abwicklung unserer Einkaufs- und Beschaffungsprozess ermöglicht. DATEV bildet den Prozess von der Bedarfsmeldung bis zur Leistungserfassung über SAP Ariba ab. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten zu verbessern und alle Einkaufsaktivitäten digital über eine zentrale Plattform abzuwickeln.
Dazu bedient sich DATEV der folgenden SAP Ariba Module:
SAP Business Netzwerk
Das SAP Business Netzwerk ist ein digitaler Marktplatz, über
den DATEV Produkte und Leistungen anfragt, bestellt und erfasste Leistungen
bestätigt – gemeinsam mit Ihnen als Geschäftspartner:in. Weitere Details finden
Sie bei SAP.
Ihre Vorteile des SAP Ariba Business Netzwerks auf einen Blick:
- Digitale Vernetzung: Durch Ihre Sichtbarkeit im Netzwerk für andere, bereits aktiv am Netzwerk teilnehmende Unternehmen, erhöht sich Ihr Potenzial an neuen Geschäftsmöglichkeiten sowie damit verbundenen Umsatzsteigerungen.
- Echtzeitzugriff: Dokumentstatusinformationen, wie beispielsweise für Bestellungen, können ad hoc abgerufen werden.
- End-to-End Transparenz: Durch den Echtzeitzugriff auf Bestelländerungen werden manuelle Dateneingabefehler minimiert. Sie und DATEV haben stets Zugriff auf dieselben Informationen, wodurch das oftmals lange Durchsuchen von Bestellungen zukünftig vermieden wird.
- Digitale Leistungserfassung: Für Dienstleistungen können künftig Leistungsnachweise direkt im System erfasst und digital bestätigt werden. Dies beschleunigt Prüf- und Freigabeprozesse, erhöht die Nachvollziehbarkeit und schafft zusätzliche Transparenz für beide Seiten.
- Und nicht zuletzt: Das SAP Business Network ist nicht nur das DATEV Lieferantenportal, sondern ein echtes Netzwerk, in dem viele Unternehmen registriert sind, Ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio einsehen und direkt bei Ihnen bestellen können.
Die Registrierung Ariba Business Netzwerk für die Zusammenarbeit mit DATEV
Damit wir auch zukünftig effizient und digital zusammenarbeiten können,
ist Ihre Registrierung im Ariba Business Netzwerk erforderlich. Dieses Netzwerk
ist unser zentraler Kanal für die gesamte Lieferantenkommunikation – von derBestellung bis zur Leistungserfassung.
Folgende Prozesse verbinden Sie mit DATEV:
Was ist hierfür wichtig?
Ohne eine aktive Verbindung im Ariba Business Netzwerk können wir Ihnen keine Bestellungen mehr übermitteln. Die Registrierung stellt sicher, dass Sie alle relevanten Informationen erhalten und mit DATEV digital zusammenarbeiten können.
Was müssen Sie tun?
- Erstellen eines SAP Business Netzwerk-Kontos (ANID)wenn noch nicht vorhanden
- Aktivierung Ihres Accounts für Sourcing und Lieferantenmanagement.
- Dies ermöglicht die Teilnahme an Ausschreibungen und die Pflege Ihrer Stammdaten.
Sie erhalten von DATEV eine Einladung zur Registrierung über einen externen Fragebogen. Dieser Schritt ist notwendig, um Ihre Stammdaten vollständig zu erfassen und zu validieren.
Hinweis: Damit Sie auf den externen Registrierungsfragebogen im SAP Ariba SLP-Modul zugreifen können, müssen Sie zuerst im SAP Business Network registriert sein und die Sourcing-Beziehung aktivieren.
Der Fragebogen enthält u.a. folgende Informationen:
- Unternehmensdaten
- Steuerinformationen
- Bankverbindung
- Produkt- und Dienstleistungsangebot
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus und senden Sie ihn ab.
Was passiert danach?
- Ihre Angaben werden durch DATEV geprüft.
- Gegebenenfalls werden weitere Informationen angefragt.
- Nach erfolgreicher Prüfung werden Sie als registrierter Lieferant geführt.
- Änderungen können Sie jederzeit über neue Fragebögen oder direkt im Netzwerk vornehmen.
2. Aktivierung der Handelsbeziehung (Trading Relationship – Buying)
- Verknüpfen Sie Ihren Lieferanten-Account mit dem DATEV-Buyer-Account (über Ihre ANID).
- Akzeptieren Sie die Handelsbeziehung (TRR) mit DATEV im Netzwerk.
Wenn sie ein bestehender Lieferant sind, sendet Ihnen DATEV hierzu eine Einladung. Neue Lieferanten erhalten mit Versand der 1. Bestellung die Aufforderung zur Akzeptanz der Handelsbeziehung (TRR). Die Akzeptanz der Handelsbeziehung ist notwendig, damit sie Bestellungen von uns über das SAP Bussiness Netzwerk erhalten können.
Fragen?
Bei Fragen zur Registrierung oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Ansprechpartner oder nutzen Sie die Support-Funktion im Ariba-Netzwerk.
Hilfreiche Videos:
SLP Videos:
- Standard Account Webpage - Alle Informationen rund um Ihr Standard Konto Willkommen bei Ihrem SAP-Business-Network-Standardkonto
- ADAPT Webpage – Die interaktive Website für Lieferanten Lernseite für SAP Business Network-Lieferanten (ADAPT Legacy)
- Tutorial Videos zum Unternehmenskonto (DE) Kaltura Embed Player iFrame
- Erstellung eines Standard Kontos auf dem SAP Business Network SAP Video - Walk-Up-Registrierung
- Hilfe-Center/Kunden-Center SAP: SAP Video - Hilfe-Center und Kundensupport (Standard)
Supplier Enablement (Buying) Videos:
- Erstellung eines Standard Accounts: SAP Video - Walk-Up-Registrierung
- Akzeptieren der Geschäftsbeziehungsanfrage: SAP Video - Mit Ihrem Kunden verbinden (TRR)