SAP Ariba ist eine cloudbasierte Plattform, die eine digitale und durchgängige Abwicklung unserer Einkaufs- und Beschaffungsprozess ermöglicht. DATEV bildet den Prozess von der Bedarfsmeldung bis zur Leistungserfassung über SAP Ariba ab. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten zu verbessern und alle Einkaufsaktivitäten digital über eine zentrale Plattform abzuwickeln.

Dazu bedient sich DATEV der folgenden SAP Ariba Module: