Sie erhalten von DATEV eine Einladung zur Registrierung über einen externen Fragebogen. Dieser Schritt ist notwendig, um Ihre Stammdaten vollständig zu erfassen und zu validieren.
Hinweis: Damit Sie auf den externen Registrierungsfragebogen im SAP Ariba SLP-Modul zugreifen können, müssen Sie zuerst im SAP Business Network registriert sein und die Sourcing-Beziehung aktivieren.
Registrierung im Business Netzwerk:
1. Aktivierung der Sourcing-Beziehung (Sourcing inkl. SLP)
- Erstellen eines SAP Business Netzwerk-Kontos (ANID)
- Aktivierung Ihres Accounts für Sourcing und Lieferantenmanagement, um an Ausschreibungen der DATEV teilzunehmen und damit Sie Ihrer Stammdaten pflegen können.
- Unternehmensdaten
- Steuerinformationen
- Bankverbindung
- Produkt- und Dienstleistungsangebot
2. Bearbeitung des DATEV-Fragebogens
Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus und senden Sie ihn ab.
3. Bearbeitung der Handelsbeziehung bei DATEV
Nach erfolgreicher Prüfung werden Sie als registrierter Lieferant geführt.
Änderungen können Sie jederzeit über neue Fragebögen oder direkt im Netzwerk vornehmen.
4. Aktivierung der Handelsbeziehung (Trading Relationship - Buying)
Verknüpfen Sie Ihren Lieferanten-Account mit dem DATEV-Buyer-Account (über Ihre ANID). und akzeptieren Sie die Handelsbeziehung (TRR) mit DATEV im Netzwerk.
Wenn sie ein bestehender Lieferant sind, sendet Ihnen DATEV hierzu eine Einladung. Neue Lieferanten erhalten mit Versand der ersten Bestellung die Aufforderung zur Akzeptanz der Handelsbeziehung (TRR). Die Akzeptanz der Handelsbeziehung ist notwendig, damit sie Bestellungen von uns über das SAP Bussiness Netzwerk erhalten können.
Fragen?
Bei Fragen zur Registrierung oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren DATEV-Ansprechpartner oder nutzen Sie die Support-Funktion im Ariba-Netzwerk.