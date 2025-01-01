Sie erhalten von DATEV eine Einladung zur Registrierung über einen externen Fragebogen. Dieser Schritt ist notwendig, um Ihre Stammdaten vollständig zu erfassen und zu validieren.

Hinweis: Damit Sie auf den externen Registrierungsfragebogen im SAP Ariba SLP-Modul zugreifen können, müssen Sie zuerst im SAP Business Network registriert sein und die Sourcing-Beziehung aktivieren.