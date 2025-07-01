Highlights
- Geeignet für Terminalserver und RZ-Lösungen
- CTI-/UC-System mit Chat-, Präsenz- und Videokommunikation
- Software, Apps und Telefone aus einer Hand
- Einfache Bedienung
- Integration der Gebäudeinfrastruktur möglich
Weitere Funktionen
- Unterstützung aller Funktionsmöglichkeiten der DATEV Telefonie-Schnittstelle
- DATEV Kontakte ohne Kommunikations-Einträge optional ausblendbar
- Flexibel nutzbar mit DATEV, mit dem integriertem SoftPhone oder mit der CTI-Steuerung von Endgeräten und trotzdem synchronisiertem Status
- Vollintegriertes, kanzleieigenes Videokonferenzsystem möglich
- Umfangreiche Adressanbindung inkl. MS Outlook, DATEV Zentrale Stammdaten und Institutionen möglich
- Anruferidentifikation beim ersten Klingeln
- Gesprächsnotizen inkl. Weitergabe an den DATEV Arbeitsplatz
- Manuelle oder automatische Weitergabe
- Anwahl direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz oder direkt aus der AGFEO CTI-/UC-PC-Software heraus
- Hotkey-Funktion zum Start einer einfachen Anwahl aus anderen Programmen
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:
Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz eines AGFEO TK-Systems der "ES"- oder "HyperVoice"-Reihe (ab Version 3.1)
- Alternativ Einsatz der AGFEO HyperFonie Cloud-Telefonanlage
- Einsatz der aktuellsten Programmversion von AGFEO Dashboard und des AGFEO DATEV Klicks (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Bedienungsanleitung für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“ ).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 30,00 Euro/Monat oder 675,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage bei einem AGFEO-Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.