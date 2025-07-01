Highlights

  • Geeignet für Terminalserver und RZ-Lösungen
  • CTI-/UC-System mit Chat-, Präsenz- und Videokommunikation
  • Software, Apps und Telefone aus einer Hand
  • Einfache Bedienung
  • Integration der Gebäudeinfrastruktur möglich

Weitere Funktionen
  • Unterstützung aller Funktionsmöglichkeiten der DATEV Telefonie-Schnittstelle
  • DATEV Kontakte ohne Kommunikations-Einträge optional ausblendbar
  • Flexibel nutzbar mit DATEV, mit dem integriertem SoftPhone oder mit der CTI-Steuerung von Endgeräten und trotzdem synchronisiertem Status
  • Vollintegriertes, kanzleieigenes Videokonferenzsystem möglich
  • Umfangreiche Adressanbindung inkl. MS Outlook, DATEV Zentrale Stammdaten und Institutionen möglich
  • Anruferidentifikation beim ersten Klingeln
  • Gesprächsnotizen inkl. Weitergabe an den DATEV Arbeitsplatz
  • Manuelle oder automatische Weitergabe
  • Anwahl direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz oder direkt aus der AGFEO CTI-/UC-PC-Software heraus
  • Hotkey-Funktion zum Start einer einfachen Anwahl aus anderen Programmen

Schnittstellen

DATEV Telefonie-Schnittstelle

Allgemein

Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.

Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.

Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:

Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

  • Einsatz eines AGFEO TK-Systems der "ES"- oder "HyperVoice"-Reihe (ab Version 3.1)
  • Alternativ Einsatz der AGFEO HyperFonie Cloud-Telefonanlage
  • Einsatz der aktuellsten Programmversion von AGFEO Dashboard und des AGFEO DATEV Klicks (empfohlen)

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Bedienungsanleitung für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.

Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“ ).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 30,00 Euro/Monat oder 675,00 Euro Einmalpreis.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage bei einem AGFEO-Partner.

