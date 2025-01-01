Highlights
- Alle Belege des Unternehmens digital verwalten, nicht nur Buchungsbelege
- Rechnungsprüfung, Auskunft und Recherche ohne DATEV-Zugänge
- Kommunikation am Beleg ist für alle Mitarbeitenden verfügbar
- Unabhängiges DMS vermeidet langfristige Abhängigkeit
- Einfach, intuitiv und schnell eingerichtet
Weitere Funktionen
- Beliebige Ordnerstruktur für Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Verträge, Lieferscheine, Versicherungen, Privates usw.
- E-Mails können in jeden Belegtyp-Ordner automatisch weitergeleitet werden
- E-Rechnungen werden erkannt, validiert und visualisiert
- Invoicefetcher für Rechnungs-Download von Plattformen wie Amazon
- Freigabe- und Kommunikationsprozesse für alle Belegtypen
- Buchungsbelege gehen automatisch zu DATEV Unternehmen online
- Suche nach OCR-Volltextsuche, Notizen und E-Mail-Textinhalten
- Revisionssicheres Archiv bis zu 30 Jahre je nach Belegtyp einstellbar
- Branchenneutral für fast alle kleineren Unternehmen geeignet
- Multicompany-Version für mehrere Firmen oder Filialen
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Anbindung DATEV E-Rechnungsplattform geplant
Der Partner beabsichtigt seine Lösung an die DATEV E-Rechnungsplattform anzubinden, um die kollaborativen Prozesse zwischen Unternehmen und Kanzleien optimal zu unterstützen.
Geplanter Umfang der Anbindung:
- E-Rechnungen über die Plattform empfangen
- E-Rechnungen über die Plattform versenden
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
