Highlights
- Skalierbar - Einzelplatz bis Serverlösung
- Terminalserver- und Cloud-fähig
- Unterstützt TAPI Standard für beliebige Telefonanlagen
- Eigene Connectoren zu AVAYA und Unify Telefonanlagen
- Eigene Connector für ecotel-Cloud Phone
Weitere Funktionen
- Anruferidentifizierung
- Wahl per Mausklick
- Integration in Outlook und Weitere
- Besetztanzeige/Partnerstatus/Präsenzanzeige
- Anwahl per Hotkey aus allen Anwendungen
- Browser Integration
- DATEV Integration seit 2012
- Gesprächsnotiz per E-Mail versenden
- On Premise und Cloud adaptierbar
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Kompatibilität mit DATEV Telefonie Basis:
Um die Lösung mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
Einsatz der aktuellsten Programmversion von DIALit (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
