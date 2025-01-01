Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.

Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, Offene Posten, Belegdateien (sofern in einem DATEV Dokumenten-Management-System hinterlegt)

Schreibende Szenarien: Statusinformationen zu den OPOS, Dispoinformationen (Limitinformationen)

Aus den Paketen der DATEV Eigenorganisation (compact, classic oder comfort) wird die Debitoren-Soll-Stellung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übergeben. Die Honorarrechnungen werden unter Berücksichtigung der in der Rechnungsschreibung oder Fakturierung erfassten abweichenden Rechnungsadressen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen über die Anwendung DATEV Factoring direkt an die StBVS übergeben.

Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen bei Fragen zur Dienstleistung Factoring oder zur Software DATEV Factoring zur Verfügung:

Zur Dienstleistung Factoring kann sich an die StBVS gewendet werden

Zur Software DATEV Factoring kann sich an factoring@datev.de gewendet werden

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Der Partner unterstützt bei der Einrichtung der Schnittstelle. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme die Schaltfläche "Partner kontaktieren".



Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

