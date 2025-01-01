Highlights
- Entlastung der Kanzlei durch die Auslagerung des Honorar-Managements
- Planbare Liquidität durch den direkten Forderungsausgleich
- Sicherheit durch Honorar-Ausfallschutz
- Flexible Zahlungsmöglichkeiten für Mandanten
- Digitale Übergabe der Rechnung per DATEV-Schnittstelle
- Automatisierte Just-In Time Übernahme von Mandantenadressdaten und Belegdaten über das Factoring Modul
- Überprüfung des Bonitätsstandes der Mandanten
- Sofortige Finanzierung mit einhergehenden Ausfallschutz für die Rechnung des zuvor postiv bonitär abgesicherten Mandanten
- Abrechnungsdokumentation inkl. elektronischer Buchungsdatei zur einfachen Verbuchung in der Mandantenbuchhaltung
- Rechnungsversand im Kanzleilayout je nach Versandwusch der Mandanten (Post, E-Mail)
- Mehrstufiges automatisiertes Mahnwesen
- Transparenz der Rechnungsstati zu jeder Zeit über die Anwendung „Honorar-Cockpit“
- Mandaten-App „meine stbsv“ zur digitalen und flexiblen Rechnungsbegleichung
- Rechtsverfolgung durch Partnerkanzlei im Auftrag des Kunden
DATEV Factoring
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.
Speziell bei diesem Partner
- Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, Offene Posten, Belegdateien (sofern in einem DATEV Dokumenten-Management-System hinterlegt)
- Schreibende Szenarien: Statusinformationen zu den OPOS, Dispoinformationen (Limitinformationen)
Aus den Paketen der DATEV Eigenorganisation (compact, classic oder comfort) wird die Debitoren-Soll-Stellung nach DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übergeben. Die Honorarrechnungen werden unter Berücksichtigung der in der Rechnungsschreibung oder Fakturierung erfassten abweichenden Rechnungsadressen aus DATEV Kanzlei-Rechnungswesen über die Anwendung DATEV Factoring direkt an die StBVS übergeben.
Folgende Kontaktmöglichkeiten stehen bei Fragen zur Dienstleistung Factoring oder zur Software DATEV Factoring zur Verfügung:
- Zur Dienstleistung Factoring kann sich an die StBVS gewendet werden
- Zur Software DATEV Factoring kann sich an factoring@datev.de gewendet werden
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Der Partner unterstützt bei der Einrichtung der Schnittstelle. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme die Schaltfläche "Partner kontaktieren".
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
