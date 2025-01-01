Highlights

  • Mit Login mit DATEV authentifizieren
  • Alle Deklarationsmodelle berücksichtigt einschließlich LuF
  • Mit Mandanten effizient über Mandantenportal zusammenarbeiten
  • Massenhafte Bescheidprüfung mit OCR-Texterkennung im Bundesmodell
  • Grundstücksänderungen managen und Änderungserklärungen deklarieren

Weitere Funktionen
  • Einsprüche und ELSTER-Nachrichten für Deklarationen versenden, die nicht über GrundsteuerDigital übermittelt wurden
  • Massenverarbeitung
  • Automatischer Abruf von Liegenschaftsinformationen und Bodenrichtwerten sowie Beschaffung weiterer benötigter Grundstücksdaten z.B. im taxtechShop
  • Fristen einhalten mittels der Fristenkontrollfunktion

Schnittstellen

DATEV Mandantenstammdatenservice

Allgemein

Mit dem Mandantenstammdatenservice können Mandantenstammdaten aus DATEV Basisdaten online in Online-Anwendungen der DATEV-Marktplatz Partner, wie bspw. Grundsteuerlösungen, übernommen werden.

Prozess des Mandantenstammdatenservice als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV Basisdaten online: Informationsmaterialien und Unterstützungsangebote bei der Bereitstellung der Basisdaten online.
  • Informationen zu den Basisdaten online im Kontext der Grundsteuer-Partnerlösung.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Vorbereitung DATEV Basisdaten online.

 


Rechtlicher Hinweis

DATEV Dokumentenservice Grundsteuer

Allgemein

Mit dem Dokumentenservice Grundsteuer können Dokumente für die Deklaration der Grundsteuerwerte aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in das DATEV DMS oder die DATEV Dokumentenablage übertragen werden.

Prozess des Dokumentenservice Grundsteuer als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Übergabe von Dokumenten an das DATEV Dokumentenmanagement.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV Datenservice Rechnungswerte

Allgemein

Mit dem Datenservice Rechnungswerte können Rechnungswerte aus Online-Anwendungen der DATEV-Marktplatz Partner an ein DATEV-Kanzleimanagement-Programm (DATEV Kanzleimanagement, EO comfort, EO classic oder EO compact) übergeben werden.

Prozess des Datenservice Rechnungswerte als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Schnittstelle Gegenstandswerte aus Cloud-Anwendungen einrichten für Eigenorganisation.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Gegenstandswerte an DATEV übergeben.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Login mit DATEV

Allgemein

Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.

 

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 240,00 Euro/Jahr

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

