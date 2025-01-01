Highlights
- Mit Login mit DATEV authentifizieren
- Alle Deklarationsmodelle berücksichtigt einschließlich LuF
- Mit Mandanten effizient über Mandantenportal zusammenarbeiten
- Massenhafte Bescheidprüfung mit OCR-Texterkennung im Bundesmodell
- Grundstücksänderungen managen und Änderungserklärungen deklarieren
Weitere Funktionen
- Einsprüche und ELSTER-Nachrichten für Deklarationen versenden, die nicht über GrundsteuerDigital übermittelt wurden
- Massenverarbeitung
- Automatischer Abruf von Liegenschaftsinformationen und Bodenrichtwerten sowie Beschaffung weiterer benötigter Grundstücksdaten z.B. im taxtechShop
- Fristen einhalten mittels der Fristenkontrollfunktion
Zum Partner
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEV Mandantenstammdatenservice
Allgemein
Mit dem Mandantenstammdatenservice können Mandantenstammdaten aus DATEV Basisdaten online in Online-Anwendungen der DATEV-Marktplatz Partner, wie bspw. Grundsteuerlösungen, übernommen werden.
Prozess des Mandantenstammdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV Basisdaten online: Informationsmaterialien und Unterstützungsangebote bei der Bereitstellung der Basisdaten online.
- Informationen zu den Basisdaten online im Kontext der Grundsteuer-Partnerlösung.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Vorbereitung DATEV Basisdaten online.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Dokumentenservice Grundsteuer
Allgemein
Mit dem Dokumentenservice Grundsteuer können Dokumente für die Deklaration der Grundsteuerwerte aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in das DATEV DMS oder die DATEV Dokumentenablage übertragen werden.
Prozess des Dokumentenservice Grundsteuer als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Grundsteuer: Übergabe an Dokumentenmanagement einrichten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Übergabe von Dokumenten an das DATEV Dokumentenmanagement.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Datenservice Rechnungswerte
Allgemein
Mit dem Datenservice Rechnungswerte können Rechnungswerte aus Online-Anwendungen der DATEV-Marktplatz Partner an ein DATEV-Kanzleimanagement-Programm (DATEV Kanzleimanagement, EO comfort, EO classic oder EO compact) übergeben werden.
Prozess des Datenservice Rechnungswerte als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Schnittstelle Gegenstandswerte aus Cloud-Anwendungen einrichten für Eigenorganisation.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Gegenstandswerte an DATEV übergeben.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Login mit DATEV
Allgemein
Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.