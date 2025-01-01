Allgemein

Mit dem Dokumentenservice Grundsteuer können Dokumente für die Deklaration der Grundsteuerwerte aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in das DATEV DMS oder die DATEV Dokumentenablage übertragen werden.

Prozess des Dokumentenservice Grundsteuer als Grafik

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.

zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte. Grundsteuer: Übergabe an Dokumentenmanagement einrichten.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Übergabe von Dokumenten an das DATEV Dokumentenmanagement.

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben